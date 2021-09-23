Xiaomi Civi是繼小米CC後蛻變作品 支援120Hz螢幕、搭載S778G處理器

繼2019年宣布推出強化拍照體驗的小米CC系列，小米稍早再次宣布將推出全新Xiaomi Civi系列，預計會在9月27日公布具體細節。

目前暫時還無法確認Xiaomi Civi系列具體細節，但有可能會與先前推出的小米CC系列鎖定年輕用戶族群市場，並且加入更多時尚元素。

另外，相關消息更指稱此系列新機將會加入低耗電光致或電致變色背蓋設計，同時將採用支援120Hz畫面更新率設計螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 778G處理器。

而依照小米CC系列，同時也是Xiaomi Civi系列產品經理魏思琪說明，此系列新機將針對年經用戶打造，同時更是小米CC系列歷經2年蛻變作品，並且將呈現不一樣的小米手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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