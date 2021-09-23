Xiaomi Civi是繼小米CC後蛻變作品 支援120Hz螢幕、搭載S778G處理器
繼2019年宣布推出強化拍照體驗的小米CC系列，小米稍早再次宣布將推出全新Xiaomi Civi系列，預計會在9月27日公布具體細節。
目前暫時還無法確認Xiaomi Civi系列具體細節，但有可能會與先前推出的小米CC系列鎖定年輕用戶族群市場，並且加入更多時尚元素。
另外，相關消息更指稱此系列新機將會加入低耗電光致或電致變色背蓋設計，同時將採用支援120Hz畫面更新率設計螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 778G處理器。
而依照小米CC系列，同時也是Xiaomi Civi系列產品經理魏思琪說明，此系列新機將針對年經用戶打造，同時更是小米CC系列歷經2年蛻變作品，並且將呈現不一樣的小米手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13開箱心得：續航提升有感 這些升級更像「iPhone 12S」
▪他買完iPhone 13驚見大家都分期 網曝傻子才一次付清
▪大改版iPad mini 6跑分出爐 GPU效能堪比iPhone 13 Pro系列
▪果粉再忍一年？iPhone 14傳將迎來「全新鈦合金機身」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言