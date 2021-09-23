換上S870處理器、特殊綠色背蓋設計 realme GT Neo2亮相

延續先前推出的realme GT衍生版本realme GT Neo，realme稍早如先前預告推出新款realme GT Neo2，主要將處理器更換為Qualcomm Snapdragon 870。

硬體規格方面，realme GT Neo2採用6.62吋、Full HD+解析度設計的三星E4等級AMOLED平面螢幕，搭配8GB或12GB容量設計的LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池則對應5000mAh，一樣支援65W有線快充。

鏡頭部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。

而此次在realme GT Neo2機身設計，realme採用特殊綠色AG玻璃材質背蓋，搭配黑色亮面玻璃構成線條設計，一樣讓realme GT Neo2有跑車風格，另外也提供一般黑色與藍色選項，並且透過金剛石凝膠、VC均熱板與石墨烯材質構成散熱系統。

realme GT Neo2將以人民幣2399元起跳價格銷售，目前已經開放中國市場預購，但是否會在台灣市場推出，暫時還無法確認。但以先前多款realme新機均陸續引進台灣市場，這款手機進入台灣市場銷售的可能性應該也不低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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