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Google可能近期對外宣布發表Pixel 6系列手機日期

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Pixel 6
▲Pixel 6

日前已經對外公布新機外觀，並且確認推出Pixel 6與Pixel 6 Pro，同時近期也開始在紐約實體門市Google Store Chelsea以靜態形式展示實機，更在日本市場以諧音梗宣傳新機後，Google顯然準備在近期內揭曉Pixel 6系列新機。

不過，考量蘋果近期準備在9月24日正式開放銷售iPhone 13系列手機，預期Google會避開此段時間，因此預期最快公布上市資訊的時間點會在9月底或10月初，並且配合Android 12作業系統正式版本更新時間推出。

而從目前FCC認證文件顯示，Pixel 6系列手機均支援5G連網功能，其中更支援毫米波連接頻段 (有可能僅在美國銷售版本提供)，而在Pixel 6 Pro規格上更額外增加支援n258頻段，另外也加入支援UWB超寬頻連接技術。

▲Pixel 6 Pro
▲Pixel 6 Pro

Pixel 6系列在機身背面採用突出感十足的橫幅鏡頭模組，而機身背蓋則採用過往Pixel系列手機簡潔設計，並且標誌代表Google的「G」字樣，同時也確認首度採用名為「Tensor」的第一款Google自行打造處理器，而非繼續採用Qualcomm提供處理器規格。

其他部分，Google強調會讓Pixel 6系列可順利對應一天以上使用電量，其中更可能搭載33W有線快充設計，同時也確定會採用日前已經公布的Android 12作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Google Pixel 6

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