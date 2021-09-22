Nokia G50手機確定10/6揭曉 新款平板裝置同步登場

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter帳號證實，將在10月6日當天舉辦新品發表活動，其中除了將揭曉新款中階手機Nokia G50，同時也預期推出新款平板裝置。

在此之前，美國FCC認證文件已經出現疑似Nokia G50手機資訊，其中包含採用TA-1390與TA-1370兩種產品型號，意味Nokia G50有可能同步推出對應不同地區銷售版本。

而處理器可能採用Qualcomm Snapdragon 480，配置6.82吋、HD+解析度設計的IPS LCD螢幕，另外則配置4GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採用4850mAh，支援10W有線快充，同時也加入支援5G連網功能。

相機部分則採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

其他部分則包含採用側邊整合指紋辨識功能的電源按鍵，以及可喚醒Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，作業系統則搭載Android 11，分別推出海洋藍與午夜日兩款配色，建議售價則約分別為259歐元與269歐元。

除了手機，HMD Global更可能同時推出新款平板裝置Nokia T20，其中可能採用10.36吋螢幕，搭載紫光展銳提供處理器，以及4GB記憶體與64GB儲存容量，連網部分僅支援4G，同時也會提供僅有Wi-Fi連接功能版本，作業系統一樣採用Android 11。

至於接下來在11月11日時，HMD Global似乎也準備舉辦另一場新品發表活動，預計揭曉新款旗艦等級手機產品。

Our family keeps growing. Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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