快訊

校園取消宇美町式施打法「防暈針」？指揮中心回應了

UN大會外交戰：習近平的「普世民主」？與拜登的新冷戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nokia G50手機確定10/6揭曉 新款平板裝置同步登場

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter帳號證實，將在10月6日當天舉辦新品發表活動，其中除了將揭曉新款中階手機Nokia G50，同時也預期推出新款平板裝置。

在此之前，美國FCC認證文件已經出現疑似Nokia G50手機資訊，其中包含採用TA-1390與TA-1370兩種產品型號，意味Nokia G50有可能同步推出對應不同地區銷售版本。

而處理器可能採用Qualcomm Snapdragon 480，配置6.82吋、HD+解析度設計的IPS LCD螢幕，另外則配置4GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採用4850mAh，支援10W有線快充，同時也加入支援5G連網功能。

相機部分則採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

其他部分則包含採用側邊整合指紋辨識功能的電源按鍵，以及可喚醒Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，作業系統則搭載Android 11，分別推出海洋藍與午夜日兩款配色，建議售價則約分別為259歐元與269歐元。

除了手機，HMD Global更可能同時推出新款平板裝置Nokia T20，其中可能採用10.36吋螢幕，搭載紫光展銳提供處理器，以及4GB記憶體與64GB儲存容量，連網部分僅支援4G，同時也會提供僅有Wi-Fi連接功能版本，作業系統一樣採用Android 11。

至於接下來在11月11日時，HMD Global似乎也準備舉辦另一場新品發表活動，預計揭曉新款旗艦等級手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nokia 平板

延伸閱讀

裁決內容達750頁 印度競爭委員會：Google違反市場壟斷

搭配壓縮、雲端同步等方式 Windows 11大幅減少佔用硬碟儲存空間

有了Apple CarPlay與Android Auto還需要原廠導航嗎？

「蘋果從來不公布」全螢幕iPad mini 6增加到4GB記憶體、iPad 9仍為3GB

相關新聞

最便宜5G iPhone？傳新iPhone SE明年發表 全螢幕設計、多色可選

蘋果將 iPhone SE 定位在入門機型，那目前第二代的 iPhone SE 在外觀上延用的是 iPhone 8 的設計，搭配 4.7 吋的 LCD 螢幕並保留 Touch ID。其實前陣子就有關於第三代 iPhone SE 的消息傳出，包含會在 2022 上半年登場，搭載 A14 晶片，也就是說，很有可能成為蘋果最便宜的 5G 手機

Google Pixel 6和6 Pro實機現身玻璃櫥窗 三色設計、尺寸略有不同

Google Pixel 6 系列新機將搭載 Google 自家研發「Tensor」處理器，外傳新機將於 10 月初發表。如今 Google 已經陸續展開宣傳活動，不僅在美國紐約的 Google Store 展示新機實機之外，台灣 Google 也公開 Pixel 6 廣告。

Nokia G50手機確定10/6揭曉 新款平板裝置同步登場

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter帳號證實，將在10月6日當天舉辦新品發表活動，其中除了將揭曉新款中階手機Nokia G50，同時也預期推出新款平板裝置。

iPhone一定要裸機！果粉10大堅持行為 這就是信仰的力量

蘋果（Apple）發表會於台灣時間9月15日登場，不少忠實「果粉」守在電腦前熬夜看完。對於這些品牌忠誠度非常高的果粉來說，由賈伯斯創立的蘋果品牌等同於「高品質」的代名詞，只要一聽到與iPhone、Macbook等話題，他們就會馬上為之瘋狂，對於蘋果產品也有自己的一番堅持，形成獨有的「果粉文化」

庫克微博發中秋祝福 竟然是用這款手機

蘋果執行長庫克今（21）日，在微博上向中國大陸網友送上中秋祝福。庫克指出，「祝大家中秋快樂，闔家團圓，與親朋好友歡聚一堂...

iOS 15等軟體更新9/20釋出 部分地區可能要到9/21

蘋果日前已經確認將在9月20日釋出iOS 15，同步釋出更新作業系統的還包含iPadOS 15、watchOS 8，以及tvOS 15，而從時間點來看，美國地區預期會在西岸時間9月20日上午10點至12點之間釋出。至於對應Mac機種更新的macOS Monterey，預計會隨著新款Mac機種揭曉釋出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。