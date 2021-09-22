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類似Galaxy Z Flip？Google可能著手打造另一款螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

除了預計搭配Android 12.1版本更新推出，並且以代號Passport為稱的第一款螢幕可凹折手機Google更傳出計畫打造第二款螢幕可凹折手機，並且將以Jumbojack作為代號，可能就是一款類似三星Galaxy Z Flip般的螢幕可凹折手機。

從代號名稱猜測，Google有可能是以美國境內僅次麥當勞、漢堡王、溫蒂漢堡、CKE餐飲集團，目前為美國第五大速食連鎖店Jack in the Box所推出Jumbo Jack起司漢堡作為產品代號，藉此形容新機採用類似三星Galaxy Z Flip般的凹折方式。

不過，目前並未有太多關於代號Jumbojack的Google螢幕可凹折手機具體細節，預期使用體驗不會與Galaxy Z Flip有太大區隔，但是會額外加上Google針對此款螢幕可凹折手機打造使用介面，同時實際推出時間可能不會太早。

在此之前，Google傳出第一款代號Passport的螢幕可凹折手機，採用與三星Galaxy Z Fold相同凹折設計，並且採用針對螢幕可凹折手機提供最佳化介面設計的Android 12.1版本作業系統，同時有可能會以Pixel Fold為稱。

先前三星表示希望讓螢幕可凹折手機快速普及，並且在今年推出的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3調整售價，其中更讓後者接近一般消費者可接受價位。而與Google之間合作，則預期進一步讓螢幕可凹折手機使用體驗進一步提昇。

而從諸多中國品牌業者如小米也跟進推出螢幕可凹折手機，Google也以旗下Pixel品牌推行此類手機，預期將能更快讓螢幕可凹折手機市場普及化，同時也可能會在更短時間內讓此類手機價位更容易讓市場接受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 Z Flip Google

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