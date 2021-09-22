最便宜5G iPhone？傳新iPhone SE明年發表 全螢幕設計、多色可選

2022 年見

蘋果在秋季發表會上推出了全新的 iPhone 13，在硬體上搭載了最新的 A15 晶片，也有新的拍攝模式可以玩，不過這次依舊沒搭載安卓陣營已經快習以為常到不行的螢幕下指紋辨識，不曉得會不會有人因此對 iPhone 13 興致缺缺呢？講到指紋辨識，不免俗就會想到 Touch ID，那這次就要來和大家分享一些第三代 iPhone SE 的傳聞，據說這款手機有可能會在 2022 年上半年登場，一起來看看吧！

蘋果將 iPhone SE 定位在入門機型，那目前第二代的 iPhone SE 在外觀上延用的是 iPhone 8 的設計，搭配 4.7 吋的 LCD 螢幕並保留 Touch ID。其實前陣子就有關於第三代 iPhone SE 的消息傳出，包含會在 2022 上半年登場，搭載 A14 晶片，也就是說，很有可能成為蘋果最便宜的 5G 手機

至於外觀，Apple Lab 前陣子在推特上流出了一組渲染圖，可以看到第三代的 iPhone SE 有可能和前兩代一樣，機身背面都只有一顆主鏡頭，不過鏡頭模組變得更大了。正面則是採用全螢幕設計，而且沒有瀏海，並改採挖孔式螢幕，這點我先保持懷疑態度，真的有可能這樣一口氣移除瀏海嗎！

而 Apple Lab 流出了第三代 iPhone SE 各式顏色的渲染圖，包含銀色、藍色、紫色、綠色、橘色，看起來蠻繽紛的，不曉得會不會繼最新的 iMac 推出眾多顏色之後，其他蘋果產品也跟著有越來越多的顏色可以選擇

而另名爆料人士 Majin Bu 則在推特上釋出另一組渲染圖，正面看起來同樣也是改為全螢幕設計，不過螢幕上方就出現了熟悉的瀏海，機身背面也一樣配備一顆鏡頭，並會有黃色、紫色、綠色、紅色、橙色、藍色，六款顏色可以選

其實在 iPhone 13 發表之後，一些舊機種（包含第二代的 iPhone SE 也小幅度的降價了），但蘋果也悄悄在官網下架了 256GB 的版本，目前如果想要在蘋果官網購買這款手機的話，就只剩下 64GB 和 128GB 兩種選擇

不過算一下明年的腳步也不遠了，大家會期待新一代的 iPhone SE 登場嗎？就讓我們拭目以待啦

（新聞來源：Majin Bu、Apple Lab、MacRumors、DIGITIMES）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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