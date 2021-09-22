Google Pixel 6和6 Pro實機現身玻璃櫥窗 三色設計、尺寸略有不同
Google Pixel 6 系列新機將搭載 Google 自家研發「Tensor」處理器，外傳新機將於 10 月初發表。如今 Google 已經陸續展開宣傳活動，不僅在美國紐約的 Google Store 展示新機實機之外，台灣 Google 也公開 Pixel 6 廣告。
Google Pixel 6 系列新機將搭載 Google 自家研發「Tensor」處理器，外傳新機將於 10 月初發表。如今 Google 已經陸續展開宣傳活動，不僅在美國紐約的 Google Store 展示新機實機之外，台灣 Google 也公開 Pixel 6 廣告。
台灣 Google 也公開 Pixel 6 宣傳片
台灣 Google 在 YouTube 釋出最新 Pixel 6 廣告，廣告字幕、配音等全都經過在地化設計，希望能吸引台灣消費者注意。
Google 廣告主打自家研發的 Tensor 處理器功能，具備速度、智慧與安全性， 還有 AI 人工智慧會學習使用行為，搭配 Android 12 的 Material You 功能，能針對使用者需求進行處理。
除了 Google 台灣有廣告宣傳之外，Made by Google 先前也推出 Pixel 6 廣告影片，日本 Google 也發送獨特的「Google 口味洋芋片」，目的都是為了宣傳新機與自家開發的處理器，希望能讓 Pixel 6 系列受到關注。
Google Store 紐約店面搶先展出 Pixel 6 實機
Google 一系列的廣告活動不只台灣、日本等地，美國紐約的 Google Store 直接在玻璃櫥窗展出 Pixel 6、Pixel 6 Pro 實機，讓大家一飽眼福。
櫥窗裡展示的分別是黃色版的 Pixel 6 Pro 和紅色款的 Pixel 6，新機的三色設計相當有辨識度，但兩款機型在設計上卻略有不同。
其中，Pixel 6 搭載 6.4 吋 90Hz FHD+ 螢幕，頂端紅色區域較小，螢幕也比 Pixel Pro 小；而 Pixel 6 Pro 機身尺寸比較大，搭載 6.7 吋 120Hz QHD+ 曲面螢幕，黃色區塊也比較大一點。
圖片及資料來源：gsmarena、Google Taiwan
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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