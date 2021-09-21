iOS 15等軟體更新9/20釋出 部分地區可能要到9/21

蘋果日前已經確認將在9月20日釋出iOS 15，同步釋出更新作業系統的還包含iPadOS 15、watchOS 8，以及tvOS 15，而從時間點來看，美國地區預期會在西岸時間9月20日上午10點至12點之間釋出。至於對應Mac機種更新的macOS Monterey，預計會隨著新款Mac機種揭曉釋出。

若考量時差因素的話，亞洲地區實際取得更新時間會在9月21日凌晨左右，甚至可能因為更新下載量影響，使得實際取得更新時間可能會更晚。

而適用於此次iOS 15更新機種，則包含iPhone 12系列、2020年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 11系列與iPhone XS系列，另外也包含iPhone XR、iPhone X、iPhone 8系列、iPhone 7系列、iPhone 6系列與第一款iPhone SE都能獲得此次更新，甚至連許久之前推出的第7代iPod touch也能獲得升級。

至於iPadOS 15部分，則將對應目前所有iPad Pro更新，以及第5代iPad以後機種、第4代iPad mini以後機種，另外也包含第3代iPad Air以後機種與去年推出的iPad Air。此外，蘋果似乎將針對iPad釋出另一項更新，將使第三方app可以妥善運用iPad機種更大記憶體容量，藉此解除原本5GB記憶體存取限制。

在watchOS 8部分，則可讓Apple Watch series 3之後機種升級，其中更包含去年推出的Apple Watch SE，但不包含Apple Watch series 2以前推出機種。而tvOS 15則將開放Apple TV HD、所有Apple TV 4K機種更新。

SharePlay功能暫時還不會提供使用

如先前說明，今年在WWDC 2021期間介紹的SharePlay功能暫時還不會提供使用，似乎還需要再做一些調整。而先前表示將隨著iOS 15版本更新增加的兒童安全保護功能，蘋果在日前已經表示將不會隨著此次更新加入，而會在接受更多意見之後調整實際運作模式。

在iOS 15更新部分，將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中也加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

而iPadOS 15則有不少功能與iOS 15相同，但會更著重多工操作介面應用，讓使用者更容易切換全螢幕、左右分隔，或是子母畫面的多工選單，並且加入可從右下角快速呼叫的備忘錄記錄資料。

至於watchOS 8部分，則是進一步強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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