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母拿手機任選他怨「不能玩手遊」 網曝：這3支就是傳說對決啊

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出三支手機，其他人大喊「根本是傳說」。圖／取自爆料公社
網友貼出三支手機，其他人大喊「根本是傳說」。圖／取自爆料公社

進入科技化時代，手機功能越來越齊全，幾乎可以取代一般的電腦與相機功能。不過有網友抱怨，他近日準備開學到外地讀書，媽媽拿出三款手機讓他選擇，但三款「都不能安裝傳說對決（手遊）」，讓他傻眼。其他網友一看直呼「這三支就是傳說對決啊」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「要開學了！也準備到外地讀書，終於可以拿手機了，媽媽拿了三款讓我選擇，可是怎麼都不能安裝傳說啊！」仔細看照片只見三支「智障型手機」，分別是EricssonNokiaMotorola三大廠牌的手機款式，均只有簡訊及電話功能，且看上去早已年久失修。

其他網友一看紛紛留言「你帶的是滿滿的回憶」、「這三隻就是傳說對決啊」、「這不用安裝傳說就已經是傳說了」、「選中間6150...地表最強手機耶」、「連我都快忘了這種手機的觸感」、「ㄟ～～～這手機在20年前可是很貴的餒！！有就不錯了！」、「這三支本身就是傳說」。

還有網友留言「最右邊V3688，當時剛上市38000元，掛在腰間，走路都有風」、「這三隻都拿過，好懷念」、「中間的是我自己賺錢買的第一支手機，結果被同事偷走」、「V3688彈起來講電話根本超帥好嗎！」、「3支我好像都用過」、「我會選中間那支，經典！也是我第一支手機」、「中間那支，敲人很痛」。

爆怨公社 Ericsson Nokia Motorola

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