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Android 12.1傳更新強化螢幕可凹折手機體驗 Google將為Pixel Fold做準備？

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Android 12正式版本釋出，並且揭曉新款Pixel 6系列手機上市資訊後，預期Google將會接續釋出Android 12.1版本更新，藉此為今年預計對外揭曉的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。

XDA-Developers論壇網站透露消息，在Android 12早期測試版本中隱藏一組apps hub介面設計，其中包含可在螢幕任何一處顯示此介面，方便使用者快速啟用特定app，同時在app啟用後就會將apps hub介面自動隱藏。

而在Google提供展示動畫中，更顯示能以更大螢幕尺寸範圍讓使用者同時在左右兩側開啟不同app，藉此善用螢幕可凹折手機更大顯示面積。

雖說這樣的介面設計也可能是針對三星Galaxy Z Fold系列手機，或是其他採相同螢幕凹折方式機種打造，但不少看法認為Google同時也是針對接下來準備推出的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。

依照先前消息指稱，Pixel Fold將採用三星提供可凹折螢幕，同時產品代號為Passport，跟三星Galaxy Z Fold系列一樣採用7.6吋螢幕設計，並且採向內凹折設計，而預計推出時間可能會選在今年底之前。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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