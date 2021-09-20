Android 12.1傳更新強化螢幕可凹折手機體驗 Google將為Pixel Fold做準備？
隨著Android 12正式版本釋出，並且揭曉新款Pixel 6系列手機上市資訊後，預期Google將會接續釋出Android 12.1版本更新，藉此為今年預計對外揭曉的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。
從XDA-Developers論壇網站透露消息，在Android 12早期測試版本中隱藏一組apps hub介面設計，其中包含可在螢幕任何一處顯示此介面，方便使用者快速啟用特定app，同時在app啟用後就會將apps hub介面自動隱藏。
而在Google提供展示動畫中，更顯示能以更大螢幕尺寸範圍讓使用者同時在左右兩側開啟不同app，藉此善用螢幕可凹折手機更大顯示面積。
雖說這樣的介面設計也可能是針對三星Galaxy Z Fold系列手機，或是其他採相同螢幕凹折方式機種打造，但不少看法認為Google同時也是針對接下來準備推出的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。
依照先前消息指稱，Pixel Fold將採用三星提供可凹折螢幕，同時產品代號為Passport，跟三星Galaxy Z Fold系列一樣採用7.6吋螢幕設計，並且採向內凹折設計，而預計推出時間可能會選在今年底之前。
With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1— David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪「蘋果從來不公布」新iPad mini記憶體加大、iPad仍為3GB
▪iPhone 13毫米波5G又成空？和iPhone 12一樣僅這國機型才有
▪iPhone 13哪裡買最讚？網友曝購買祕訣大推這處
▪全機種電池容量曝光 這型號增加18%超有感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言