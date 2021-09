Android 12.1傳更新強化螢幕可凹折手機體驗 Google將為Pixel Fold做準備？

隨著Android 12正式版本釋出,並且揭曉新款Pixel 6系列手機上市資訊後,預期Google將會接續釋出Android 12.1版本更新,藉此為今年預計對外揭曉的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。

從XDA-Developers論壇網站透露消息,在Android 12早期測試版本中隱藏一組apps hub介面設計,其中包含可在螢幕任何一處顯示此介面,方便使用者快速啟用特定app,同時在app啟用後就會將apps hub介面自動隱藏。

而在Google提供展示動畫中,更顯示能以更大螢幕尺寸範圍讓使用者同時在左右兩側開啟不同app,藉此善用螢幕可凹折手機更大顯示面積。

雖說這樣的介面設計也可能是針對三星Galaxy Z Fold系列手機,或是其他採相同螢幕凹折方式機種打造,但不少看法認為Google同時也是針對接下來準備推出的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備。

依照先前消息指稱,Pixel Fold將採用三星提供可凹折螢幕,同時產品代號為Passport,跟三星Galaxy Z Fold系列一樣採用7.6吋螢幕設計,並且採向內凹折設計,而預計推出時間可能會選在今年底之前。

