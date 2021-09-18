OPPO揭曉ColorOS 12 預計10月開放Find X3系列、OnePlus 9系列測試

去年針對Android 11推出ColorOS 11版本操作介面後，OPPO也在Google即將正式釋出Android 12版本之前，宣布推出新版ColorOS 12，並且確認中國市場銷售的Find X3系列及OnePlus 9系列都會在今年10月率先開放加入公測，預計11接續向Find X2系列與Reno 6系列手機開放更新，預計在12月則會開放Reno 5系列與Reno Ace 2等特定機種升級，預計明年上半年將會對應更多機種使用。

至於國際版本更新部分，OPPO也確定會在後續開放更新ColorOS 12版本操作介面，但具體時間等細節則要等10月之後揭曉。而比照小米宣布針對近期推出的小米10T提供至少三個Android作業系統重大版本更新，OPPO此次也宣布將對旗下旗艦手機產品提供相同更新服務，至少Find X系列與OnePlus系列機種都能確保獲得升級保證。

而在此次ColorOS 12版本操作介面更新中，則是針對使用視覺、功能介面及用戶隱私做升級，不僅解決過往操作介面容易卡頓問題，更可透過常用數據與不常使用內容分別做處理，藉此避免產生碎片化數據，造成作業系統運作遲滯，強調在此調整下的操作體驗，透過模擬經過36個月的情況下，可讓讀寫效率降低幅度控制在5%以內，同時操作延遲表現僅在2.75%比例內。

另外，在操作介面部分，則是先針對視覺感受部分做了調整，包含透過留白、提高文字顯示對比，以及更明顯顏色區隔等方式，讓使用者操作視覺更直接，同時也讓使用者能有更真實的介面感受。除了會針對手機、平板及智慧手錶裝置提供不同對應版本，同時也會藉由量子動畫引擎3.0模擬操作阻力、慣性等物理性質，讓使用者點按按鍵、撥動物件時扭更擬真感受。

至於在功能部分則是強化自由浮動視窗、側邊工具列進行強化，並且融入跨平台操作特定，讓手機更容易與Windows 10等PC裝置連動，甚至可透過最高45Mbps資料傳輸率進行數據傳輸、檔案編輯，或是共享剪貼板內容，更加入智慧字幕、多裝置相互尋找、快速卡片內容，以及相簿共享等功能，更可對應車載系統投放螢幕內容使用模式。

先前就曾展示的Omoji虛擬人像功能，此次也加入ColorOS 12內，並且支援Zoom、微信、釘釘、QQ與騰訊會議等線上視訊服務使用，預期之後也會加入更多支援app。

在隱私部分，OPPO強調ColorOS 12也會採用與Android 12相同設計，當app取用相機、麥克風、定位資訊等資訊時，螢幕就會跳出相關提示，同時當使用者分享與個人資訊有關照片、影片時，系統將會自動把敏感資訊隱藏。

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