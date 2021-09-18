OPPO Find X3 Pro攝影師版亮相 同步推出OPPO Watch 2 ECG版本
先前已經有消息的Find X3 Pro攝影師版，稍早由OPPO正式宣佈推出，並且確定在機身採用皮革與金屬質感玻璃材質結合設計，在相機拍攝功能更加入城市濾鏡與低快門拍攝模式。
而在硬體規格上，Find X3 Pro攝影師版與標準版設計相同，一樣維持採用Qualcomm Snapdragon 888+處理器、支援2K+解析度與120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，電池則採4500mAh容量，並且支援65W有線快充。
Find X3 Pro攝影師版的記憶體則採用16GB，搭配512GB儲存容量設計，機身也加入IP68等級防水。
至於相機規格則沒有在硬體上做調整，一樣維持3200萬畫素視訊鏡頭，以及5000萬畫素廣角鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭與300萬畫素微距鏡頭，但是額外加入城市濾鏡與低快門拍攝模式，並且額外提供一年使用的1TB雲端儲存容量，以及同樣可使用一年的底片濾鏡軟體Nomo會員方案。
此外，OPPO更確認Find X3 Pro攝影師版將是旗下第一款搭載ColorOS 12版本操作介面的手機產品。
除了Find X3 Pro攝影師版，OPPO此次也同步推出加入ECG心電圖功能，以及24小時全天候監測不規律心跳功能的OPPO Watch 2 ECG版本，其中更換為不鏽鋼材質設計的錶框，以及藍寶石陶瓷材質後蓋，錶帶配件則包含抗敏橡膠、皮革，以及磁吸設計款式。
建議售價部分，Find X3 Pro攝影師版將以人民幣6499元價格銷售，並且將搭配套裝形式銷售，而OPPO Watch 2 ECG版本建議售價則是人民幣2499元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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