小米11T、11T Pro加入電影級影像製作功能 11 Lite 5G NE確定引進台灣市場

小米今日 (9/15)宣布於全球市場推出新款小米 11系列全新成員，包含小米11T與小米11T Pro，其中加入電影級影像製作功能，另外也推出鎖定質感時尚設計的新款小米11 Lite 5G NE。

小米11T、小米11T Pro同步推出，前者率先採用聯發科客製化處理器天璣1200 Ultra

其中，小米11T採用支援120Hz畫面更新率設計的6.67吋平面AMOLED螢幕，並且對應480Hz觸控反應率，並且採用聯發科客製化處理器天璣1200 Ultra，並且對應5000mAh電池電量與67W有線快充，可在36分鐘將電力充滿。

而小米11T Pro同樣採用支援120Hz畫面更新率設計的6.67吋平面AMOLED螢幕，並且支援TrueColor、Dolby Vision顯示效果，對應1000nits峰值亮度表現，同樣支援480Hz觸控反應率，表面則以康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃覆蓋保護，另外也採5000mAh電池容量設計，更支援120W有線快充，可在17分鐘內將電力充滿，本身則通過德國萊茵TÜV安全快充系統認證，以及34項充電和電池安全功能、即時溫度監測等措施，藉此保障電池使用安全性，處理器則採用Qualcomm Snapdrsgon 888。

鏡頭部分，小米11T與小米11T Pro均採用1600萬畫素、f/2.45光圈設計的視訊鏡頭，背面主相機則分別搭載1億800萬畫素、0.7μm單位畫素面積、支援9組畫素合併，並且採用f/1.75光圈設計與Dual Native ISO對焦技術的廣角鏡頭，另外也搭配採800萬畫素、120°拍攝視角及f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及500萬畫素、f/2.4光圈、有效自動對焦距離在3-7公分內範圍的長焦微距鏡頭。

錄影功能部分則加入結合硬體運算的人工智慧電影模式，可對應時間靜止與滑動變焦等其他複雜的電影拍攝手法，同時藉由Audio Zoom (音源變焦)功能記錄極為細小的聲音，並且能輕易完成電影般的短片內容。

配色部分，小米11T與小米11T Pro均提供流星灰、月光白、天空藍三款配色，而原廠盒裝則分別提供67W及120W快充充電器，記憶體均採8GB容量設計，儲存容量則從128GB或256GB，小米11T Pro將額外提供12GB記憶體與256GB儲存容量組合。

11 Lite 5G NE同步揭曉

另外，此次同步推出的小米11 Lite 5G NE，則採用時尚外觀設計，標榜最薄僅6.81mm，並且只有158公克重量，螢幕邊框更縮減為1.88mm，分別提供松露黑、糖果藍、蜜桃粉與雪花白四款配色。

螢幕部分則採用6.55吋開孔螢幕，支援10-bit TrueColor和Dolby Vision顯示效果，處理器則採用Snapdragon 778G，對應支援33W有線快充設計的4250mAh電池容量，記憶體分別提供6GB或8GB容量，儲存容量則提供128GB或256GB規格。

相機規格則分別採用2000萬畫素、f/2.24光圈的視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素、0.7μm單位畫素面積且支援4組畫素合併的廣角鏡頭，對應119°拍攝視角與f/2.2光圈設計的800萬畫素超廣角鏡頭，另外也搭載500萬畫素、f/2.4光圈、有效自動對焦距離在3-7公分內範圍的長焦微距鏡頭。

建議售價部分，小米11T建議售價將從499歐元起跳，小米11T Pro建議售價則從649歐元起跳，而小米11 Lite 5G NE建議售價則從369歐元起跳。

目前台灣地區已經著手準備小米11T系列上市事宜，預計會在10月底於台灣市場宣布上市消息，至於小米11 Lite 5G NE也確定會引進台灣市場，最快會在9月底於台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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