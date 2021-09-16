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富士進軍手機市場？可能推出類似三星Galaxy Z Fold系列機種

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

富士 (Fujifilm)稍早在美國專利與商標局申請一項電子設備設計專利，並且在後續於世界知識產權組織資料庫收錄，其中將以類似三星Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機形式呈現。

目前不確定富士未來是否會以此項專利打造實際產品，但意味富士或許計畫進軍手機市場，有可能比照日前徠卡藉由夏普合作，額外在日本市場推出掛上徠卡品牌與設計手機的作法，藉此富士相機技術應用在手機產品，或是結合手機譲相機操作體驗有更多元應用。

除了螢幕可凹折形式與Galaxy Z Fold系列相同，其中同時也闡述可透過手寫筆方式進行互動，顯示富士此款電子設備設計將與三星日前推出的Galaxy Z Fold 3有相同操作體驗。另外，在專利描述中也包含螢幕在凹折過程會自動調整操作介面排列，甚至也說明內側螢幕凹折後，app內容會繼續移到外側螢幕譲使用者繼續使用，這部份也與三星設計相同。

不過，這樣的描述並不代表未來三星將與富士有合作關係，但凸顯富士接下來可能會在相機以外市場尋求更大發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 日本 Galaxy Z Fold 富士 三星

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