安卓手機換iPhone 他最不習慣「這項」功能：最失敗的一環

蘋果發表會於今（19）日凌晨發表三大新品，包含iPhone13、iPad Mini及Apple Watch 7，引起各界關注。一名網友從安卓手機換到蘋果手機，大致上他都滿意，但唯獨有「一項」功能，讓他實在無法習慣，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，他從安卓手機換到蘋果手機系統，各項功能大致上他都覺得滿意，但唯獨有一項功能令他相當不習慣，就是「WiFi分享的方式」，WiFi連接到的裝置若沒持續使用網路就會自動斷連結，斷了連結後又會搜尋不到WiFi訊號源，需關閉手機分享再重新開啟才能使用，於是想問問網友們，「WiFi分享是蘋果手機最失敗的一環嗎？」。

網友紛紛表示，「沒錯，熱點爛透了」、「開車分享導航常斷線」、「八成分享給非蘋果裝置，他們家系統很封閉，除非全面改用蘋果產品」、「當你擁有他們家全系列產品你會覺得很方便，但只要有一個不是它容易斷線」、「我雖然喜歡蘋果手機，但若只有手機是蘋果，寧可不用」、「都不能自己決定，到底什麼爛設計」、「全世界都知道的問題，好幾年了就是死不改，反正每年時間到了，果粉一樣自動歸位買下一支」、「一直重連，真的煩死」、「熱點爛會自己關就算了，當作省電，但剛開就很難連是怎樣，超爛，還有瀏海進步太慢...好幾年前的安卓機都克服瀏海了...蘋果還在縮減20%」。

不過，有網友幫蘋果手機緩頰，「ios就是這樣設計的啦，那跟你說另外一個，就是關wifi/關藍芽，他會每天早上5點幫你自動打開，要到設定裡才能真的關掉，控制中心不行」、「非蘋果裝置要連接熱點的話，iPhone要先進入熱點的那個設定頁面，不然其他裝置搜尋不到這個iPhone熱點，這大概是為了安全問題」。

有網友則表示，他認為iPhone最差的三個缺點是熱點、不支援WIFI偵測及通話錄音，「他的分享就是自作聰明，第一個裝置連上一段時間後自動隱藏SSID，第二個裝置要連要重開熱點，偵測沒封包流量還會為了省點自動關閉熱點，12以前無法鎖定5G頻段，12以後可以5G卻無法調整頻道(很多遊戲機支援頻道有限)，而且全速使用時，很燙、很燙、很燙」。

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