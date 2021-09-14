台北人用iPhone「這1習慣」他超不解 網曝：朋友也是這樣
隨著科技日新月異，現代人幾乎人手一支智慧型手機。然而，近日就有一名網友發現，台北人在使用iPhone時，會選擇英文介面，讓他感到相當疑惑，貼文引發網友熱烈討論。
該名網友在PTT「八卦版」PO文表示，日前幫朋友設定iCloud，結果發現對方使用英文介面，讓原PO不禁直呼「有夠難用，我還是邊比照我的手機來幫他用」。
原PO進一步詢問友人為何使用英文介面？對方回應「朋友都是選英文介面」，讓原PO非常納悶，因此上網發問「台北人用iPhone一定要選英文介面？」
文章曝光後，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「認識一個台北人是這樣沒錯」、「沉浸式，我也來試試」、「那是假潮啦，用英文明明就很不方便」、「閱讀表意字比表音字快多了，幹嘛刻意降速」。
但也有網友表示「其實中英偶爾交替用，有換手機的錯覺」、「當作練習呀，自然而然學會兩種語言」、「用英文介面唯一有用的是看外國一些設定比較好找，有時中英翻譯很麻煩」。
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