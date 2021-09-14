快訊

北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

台北人用iPhone「這1習慣」他超不解 網曝：朋友也是這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現，台北人在使用iPhone時，會選擇英文介面，讓他感到相當疑惑。圖／ingimage
一名網友發現，台北人在使用iPhone時，會選擇英文介面，讓他感到相當疑惑。圖／ingimage

隨著科技日新月異，現代人幾乎人手一支智慧型手機。然而，近日就有一名網友發現，台北人在使用iPhone時，會選擇英文介面，讓他感到相當疑惑，貼文引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT「八卦版」PO文表示，日前幫朋友設定iCloud，結果發現對方使用英文介面，讓原PO不禁直呼「有夠難用，我還是邊比照我的手機來幫他用」。

原PO進一步詢問友人為何使用英文介面？對方回應「朋友都是選英文介面」，讓原PO非常納悶，因此上網發問「台北人用iPhone一定要選英文介面？」

文章曝光後，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「認識一個台北人是這樣沒錯」、「沉浸式，我也來試試」、「那是假潮啦，用英文明明就很不方便」、「閱讀表意字比表音字快多了，幹嘛刻意降速」。

但也有網友表示「其實中英偶爾交替用，有換手機的錯覺」、「當作練習呀，自然而然學會兩種語言」、「用英文介面唯一有用的是看外國一些設定比較好找，有時中英翻譯很麻煩」。

iPhone PTT

延伸閱讀

iPhone 13恐不旺？ 分析師：台股觀望心態濃

iPhone 13將問世 研調：全年估出貨約8900萬支

手機空間不夠用？網曝「吃容量魔王」不是LINE：它竟佔60GB

就在今夜！蘋果秋季發表會直播看這 iPhone 13系列最便宜有望23900入手

相關新聞

台北人用iPhone「這1習慣」他超不解 網曝：朋友也是這樣

隨著科技日新月異，現代人幾乎人手一支智慧型手機。然而，近日就有一名網友發現，台北人在使用iPhone時，會選擇英文介面，讓他感到相當疑惑，貼文引發網友熱烈討論。

蘋果警告機車震動可能損壞鏡頭 網友翻出iPhone 11 Pro廣告打臉

Apple 蘋果稍早在官方支援網頁資料，提醒使用者別把 iPhone 安裝在重機、機車上，因為鏡頭可能會因為暴露在引擎振動頻率而受損。 然而神通廣大的網友卻發現，Apple 蘋果在 2019 年宣傳影片將 iPhone 11 Pro 裝在越野車和越野摩托車上，正好打臉自己。

蘋果手機若取消附贈配件 消基會：新舊果粉都受害

蘋果公司預計明天舉行iPhone13系列新機發表會，如無意外將取消新機銷售隨盒附贈充電器及有線耳機。消基會今天舉辦記者會...

蘋果iPhone大賣的秘密？ 電信公司扮推手

蘋果公司（Apple）自從去年推出5G連網iPhone以來，銷售暢旺，主要是電信公司提供高額優惠，吸引顧客轉向新技術。

連鎖反應？安卓機5G AP後道測試出貨 Q4將下降

集微網消息，業內消息人士稱，鋻於中國大陸手機廠商芯片需求或將下降，據中國台灣地區封測廠預計，用於5G安卓手機的AP後道測試出貨量將在2021年第四季度下降。

iOS 14.8和iPadOS 14.8開放更新 蘋果建議所有用戶安裝修復漏洞

在 iPhone 13 發表會前，美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.8 正式版更新！這是 iOS 14 系統的第八次重要更新。iOS 14.8 距離上次的 iOS 14.7 相隔兩個月的時間，在 iOS 14.7 中蘋果加入了 MagSafe 外接電池支援。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。