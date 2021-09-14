快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連鎖反應？安卓機5G AP後道測試出貨 Q4將下降

集微網 / 集微網
集微網消息，業內消息人士稱，鋻於中國大陸手機廠商芯片需求或將下降，據中國台灣地區封測廠預計，用於5G安卓手機的AP後道測試出貨量將在2021年第四季度下降。 美聯社
集微網消息，業內消息人士稱，鋻於中國大陸手機廠商芯片需求或將下降，據中國台灣地區封測廠預計，用於5G安卓手機的AP後道測試出貨量將在2021年第四季度下降。 美聯社

集微網消息，業內消息人士稱，鋻於中國大陸手機廠商芯片需求或將下降，據中國台灣地區封測廠預計，用於5G安卓手機的AP後道測試出貨量將在2021年第四季度下降。

《電子時報》援引上述人士稱，由於中國大陸手機廠商向聯發科下單量的減少，預計第四季度採用7nm制程的5G AP的測試需求將下降10%-20%。根據此前報道，相關芯片供應商可能在該季度略微減少出貨量。

消息人士表示，由於早些時候的大舉囤貨，中國大陸手機供應商目前仍有足夠的5G AP庫存，第四季度的銷售前景仍不明朗，但預期蘋果iPhone13系列有望獲得市場動能。封測廠仍將可能獲得新的5G AP測試訂單，但最早可能要等到明年第一季度。

事實上，據聯發科此前預計，盡管台積電提供了強大的代工支持，但從2021年第二季度開始，其7/6nm節點制造的中高耑5G AP出貨量將逐季度小幅下降。另據消息人士透露，高通在台積電的訂單發貨量已開始大幅增加，但其在三星電子的訂單第四季度發貨量預計將低於第二季度水平。

與此同時，4G AP繼續供不應求，中國大陸手機廠商傳音、榮耀、聯想和OPPO據稱都提高了4G機型的出貨量，芯片短缺可能會持續到2022年上半年。

台積電 5G 聯發科

延伸閱讀

士電打進台積電自動化系統 估明年重電事業成長

飆股易成「外資提款機」 台積電遭賣超逾4兆 謝金河：投資人當心落入陷阱

台股開盤上漲17點 台積電漲3元

台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元

相關新聞

蘋果警告機車震動可能損壞鏡頭 網友翻出iPhone 11 Pro廣告打臉

Apple 蘋果稍早在官方支援網頁資料，提醒使用者別把 iPhone 安裝在重機、機車上，因為鏡頭可能會因為暴露在引擎振動頻率而受損。 然而神通廣大的網友卻發現，Apple 蘋果在 2019 年宣傳影片將 iPhone 11 Pro 裝在越野車和越野摩托車上，正好打臉自己。

蘋果手機若取消附贈配件 消基會：新舊果粉都受害

蘋果公司預計明天舉行iPhone13系列新機發表會，如無意外將取消新機銷售隨盒附贈充電器及有線耳機。消基會今天舉辦記者會...

蘋果iPhone大賣的秘密？ 電信公司扮推手

蘋果公司（Apple）自從去年推出5G連網iPhone以來，銷售暢旺，主要是電信公司提供高額優惠，吸引顧客轉向新技術。

連鎖反應？安卓機5G AP後道測試出貨 Q4將下降

集微網消息，業內消息人士稱，鋻於中國大陸手機廠商芯片需求或將下降，據中國台灣地區封測廠預計，用於5G安卓手機的AP後道測試出貨量將在2021年第四季度下降。

iOS 14.8和iPadOS 14.8開放更新 蘋果建議所有用戶安裝修復漏洞

在 iPhone 13 發表會前，美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.8 正式版更新！這是 iOS 14 系統的第八次重要更新。iOS 14.8 距離上次的 iOS 14.7 相隔兩個月的時間，在 iOS 14.7 中蘋果加入了 MagSafe 外接電池支援。

LINE 11.15.0更新3功能 虛擬人像可加入現有影像中互動

最近LINE功能更新得有點勤，雙系統手機更新到最新LINE 11.15.0版本之後，可以發現照片編輯、通話、檔案圖示等功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。