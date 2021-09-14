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iOS 14.8和iPadOS 14.8開放更新 蘋果建議所有用戶安裝修復漏洞

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

在 iPhone 13 發表會前，美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.8 正式版更新！這是 iOS 14 系統的第八次重要更新。iOS 14.8 距離上次的 iOS 14.7 相隔兩個月的時間，在 iOS 14.7 中蘋果加入了 MagSafe 外接電池支援。

蘋果表示，此更新項目提供了重要的安全性更新，建議所有使用者安裝。

iOS 14.8 更新可以免費下載，該軟體可在所有符合條件的設備上透過「設定」應用進行 OTA 無線下載。要更新新軟體，請進到「設定>一般>軟體更新」。蘋果也為 iPad 發布了一個新版本，也可更新 iPadOS 14.8。

iOS 14.8 修復了一個 CoreGraphics 漏洞，可能允許惡意製作的 PDF 導致任意代碼執行，還有一個 WebKit 漏洞，可能允許惡意製作的網頁內容執行代碼。

iOS 14.8 可能是 iOS 14 操作系統的最後更新之一，因為我們預計 iOS 15 更新將在幾週後發布，但蘋果公司表示，它計劃允許人們繼續使用 iOS 14，如果他們不想升級到 iOS 15。出於這個原因，iOS 14 可能會隨著時間的推移繼續獲得小的安全更新，但新功能可能會被限制在 iOS 15。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 iPadOS MagSafe 蘋果

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