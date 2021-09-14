蘋果警告機車震動可能損壞鏡頭 網友翻出iPhone 11 Pro廣告打臉

圖片及資料來源：MacRumors、Apple Apple 蘋果稍早在官方支援網頁資料，提醒使用者別把 iPhone 安裝在重機、機車上，因為鏡頭可能會因為暴露在引擎振動頻率而受損。

然而神通廣大的網友卻發現，Apple 蘋果在 2019 年宣傳影片將 iPhone 11 Pro 裝在越野車和越野摩托車上，正好打臉自己。

Apple 蘋果建議別將 iPhone 安裝在機車上，小心損壞鏡頭

為了生活，許多外送員和送貨員必須使用手機導航，需要把手機架在機車上。

Apple 蘋果公司最新官方說明提醒，iPhone 鏡頭可能會因為暴露在某些震動頻率下受損，特別是重機引擎產生的震動頻率，可能會降低相機系統的效能。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

蘋果解釋，iPhone 內建的 OIS 光學防震和 AF 自動對焦是專為耐性用設計，長期直接暴露於高震動環境下可能會降低系統的性能，並導致照片和影片的圖像品質下降。

舉例像是大功率摩托車引擎會產生強烈的高頻率震動，這些震動透過底盤和龍頭傳遞，因此不建議將使用者把 iPhone 安裝在摩托車上。

如果把 iPhone 安裝到一般機車或電動機車時，雖然震動頻率比較低，但建議使用減震支架來降低 iPhone 手機 OIS 光學防震和 AF 自動對焦系統損壞的風險，同時也建議避免長時間在機車上使用，才能進一步降低損壞風險。

但是兩年前的 Apple 蘋果廣告卻打臉自己

儘管 Apple 蘋果在近日建議不要把 iPhone 安裝在機車上使用，但是神通廣大的網友 swingerofbirch 卻發現蘋果在 2019 年的廣告把 iPhone 11 Pro 安裝在越野車上。

也因此有網友疑惑著該不會是 Apple 蘋果早知道這項問題的存在。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

網友 alex00100 表示這是蘋果推出可搭配 iPhone 安全使用的Apple 蘋果牌摩托車的第一步。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

網友 lamina 看到這則廣告則是戲謔說這聽起來是 Harley 哈雷的問題。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

不過，針對 Apple 的警告，網友 trifero 表示我每天都有一小時的時間會把 iPhone 11 放在 BMW R1200R 重機龍頭上，連續兩年來都沒有任何問題。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

雖然多數網友都聲稱自己的 iPhone 裝在機車龍頭上都沒有問題，但網友 ScubaCinci 的 iPhone 卻出現問題；他表示 2020 年秋天，當我準備升級到 iPhone 12 Pro Max 前幾週，我的 iPhone 11 Pro Max 卻出問題。一開始不知道發生了什麼，等到了目的地才發現相機無法對焦。回到家後，開始在 Google 上搜尋這個問題，發現是因為手機安裝在龍頭上。

總而言之，儘管因為機車震動導致 iPhone 鏡頭受損的案例不多，但是建議使用者們還是要注意。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors 、Apple

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