Google攜手Jio Platforms推出的親民價位手機JioPhone Next 延後至11月推出
原訂9月10日由Google攜手Jio Platforms推出的親民價位手機JioPhone Next，目前確認將使上市時間延後至11月上旬。
依照Jio Platforms方面表示，目前JioPhone Next已經透過特定使用者進行測試，預計在累積更多測試數據後，希望能在今年11月預計展開的印度排燈節之前，讓此款手機能順利進入市場銷售。
在先前說明中，Google與Jio Platforms計畫合作推動印度境內經濟成長，並且增加更多工作機會。藉由以JioPhone Next為稱的親民價位手機，雙方將鎖定印度境內目前仍有高達3億人維持使用2G網路服務的升級商機，藉此增加印度境內連網服務使用人口，同時也計畫在印度之外市場銷售。
與Jio Platforms合作部分，同時也成為Google投資印度發展計畫其中項目，預期藉由更容易取得的手機，搭配便利上網與手機應用，藉此降低印度境內數位落差問題，同時也能透過手機翻譯功能減少印度境內各地語言差異隔閡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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