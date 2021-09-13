華為將在10月21日於維也納舉辦新機發表活動 可能揭曉國際版P50系列
華為稍早透露將在10月21日舉辦新品發表活動，而活動地點將選在奧地利首都維也納，時間則是歐洲時間下午3點 (台灣時間為10月21日晚間9點)。
不過，華為並未透露此次發表會預計揭曉產品細節，但有可能會是日前已經在中國市場推出的P50系列，預計會以國際版本形式於全球市場銷售。
而華為計畫在9月23日率先在中國市場推出的nova 9系列手機，屆時是否也會在10月21日發表會中同步推出國際版本，暫時還無法確認。
至於過往會在下半年推出的Mate系列，今年可能因為處理器等供貨因素影響，因此可能不會推出原先預期的Mate 50系列手機，僅以P50系列支撐旗艦手機產品市場需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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