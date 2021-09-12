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蘋果呼籲 避免將iPhone固定在高頻率震動的摩托車等載具上使用

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在一份技術支援文件中，說明在特定高頻率震動情況下，可能導致iPhone機種內搭載光學防震的自動對焦鏡頭模組造成損傷。

之所以公布此項文件，可能與不少使用者反應其iPhone相機功能因為震動及磁力等因素影響產生損壞有關，畢竟許多使用者會將iPhone固定在車上當做騎乘導航裝置使用。

依照蘋果說明，iPhone內採用精密電子元件若是在高頻率震動情況下，將可能造成某種程度影響，進而導致相機拍攝功能表現下降，甚至可能造成一定程度損壞。因此在相關建議中，蘋果表示除了避免將iPhone固定在可能產生高頻率震動的摩托車上，同時也建議有此類使用需求的話，最好搭配具有減震效果的固定支架。

其實除了iPhone，目前許多智慧型手機在越來越輕薄情況下，通常會譲內部相機模組等元件以緊湊形式組裝，就算在出廠前作過諸多掉落抗摔等設計測試，仍有可能在超出一定耐用範圍時產生損壞，因此確實如蘋果所說明，最好避免將手機等裝置固定在會產生高頻率震動的車輛使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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