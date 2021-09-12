因價位無法拉開差距 TCL最終取消代號「芝加哥」的直向凹折手機上市計畫

雖然過去已經對外展示旗下螢幕可凹折手機，甚至也預告推出親民價位設計機種，但TCL最終還是取消其代號「芝加哥」 (Chicago)、類似三星Galaxy Z Flip系列的螢幕可凹折手機上市計畫。不過，TCL行銷長Stefan Streit接受訪談時，仍透露未來依然會布局螢幕可凹折手機市場，只是可能還需要一些時間。

依照Stefan Streit說明，之所以取消代號「芝加哥」的螢幕可凹折手機上市計畫，原因在於產品最終定價無法凸顯差距，尤其三星此次將Galaxy Z Flip 3定價設定在999美元，因此也譲原本計畫以800美元價位銷售的「芝加哥」失去足夠競爭誘因。

畢竟在僅有200美元以內價差，三星在Galaxy Z Flip 3採用效能更高處理器、加入IP6X等級防水防塵等設計，而「芝加哥」雖然在採用相近機身與使用體驗設計，但在硬體規格僅採用Snapdragon 765G處理器，因此很容易造成消費者在「加一點」的心理影響下，直接選擇購買三星產品。

加上目前受到疫情影響，使得諸多關鍵元件供應短缺，因此也譲TCL難以譲「芝加哥」的定價再往下探。在無法以更具吸引價位提供產品銷售情況下，TCL最終選擇取消在市場推出「芝加哥」的計畫。

不過，由於螢幕可凹折手機依然是接下來市場發展趨勢，因此TCL表示未來仍會在合適時間推出此類產品。而若順利的話，或許TCL最快會在明年下半年之後推出旗下親民價位的螢幕可凹折手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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