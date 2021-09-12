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三星新專利顯示未來將擴展S Pen功能 可當做遙控器、手持拍攝或收音裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

日前申請延長產品名稱專利使用年限時，其中並未包含Galaxy Note系列，因此傳出三星可能間接證實未來不再推出Galaxy Note系列手機。而從近期取得設計專利顯示，除了將S Pen應用功能帶到Galaxy S系列與Galaxy Z Fold系列，三星也準備擴大S Pen應用功能。

實際上，在後期推出的Galaxy Note系列中，三星就已經開始構思S Pen除了手寫輸入之外的應用功能，其中包含加入懸浮筆勢、透過不同塗鴉快速啟動特定功能，或是配合加入藍牙連接設計對應諸如相機快門等遙控操作功能。

而在近期取得設計專利，不僅保留日後S Pen可收納進裝置內，並且透過磁吸固定的設計形式，更包含可在S Pen上搭載拍攝鏡頭、收音麥克風，以及操作按鍵，藉此延伸手機操作功能。另外，在設計專利中更描述S Pen可額外搭載兩組以上鏡頭，藉此對應不同拍攝使用需求。

在相關描述中，更說明S Pen可透過內建動態感測元件識別操作手勢，藉此對應操作錄影、音樂播放快轉等功能，同時也提及當使用者透過S Pen開啟拍攝功能時，亦可透過手機畫面預覽拍攝影像。

▲(圖／擷自letsgodigital網站)
▲(圖／擷自letsgodigital網站)

從專利說明來看，三星似乎希望將S Pen變成結合相機鏡頭與手寫筆功能的手持遙控器，不僅能讓使用者更方便用不同方式拍攝內容，同時也能作為手機遠端收音麥克風，或是遙控器使用，而原本S Pen的手寫筆功能也依然保留，甚至解決目前S Pen仍須配合專用保護套，才能方便Galaxy S21 Ultra、Galaxy Z Fold 3「收納」使用的問題。

就先前三星說明，未來將會持續擴展S Pen應用可能性，實際上也凸顯S Pen未來不會只是Galaxy Note系列機種專屬設計，同時也間接說明Galaxy Note系列機種將被其他產品取代。因此即便三星目前並未正式宣告Galaxy Note系列停產，但諸多調整均顯示Galaxy Note系列已經走入歷史，而去年推出的Galaxy Note 20系列也成為最後一款產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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