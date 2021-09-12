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Google介紹用於Android 12的「隱私運算核心」設計 確保用戶數據安全

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確定在Android 12加入名為「Private Compute Core」 (隱私運算核心)設計，藉此讓使用者能更安心在手機上執行各類運算內容，Android與Play服務安全暨隱私項目產品副總裁Suzanne Frey進一步說明此項設計相關細節。

其中，Google將在Android 12透過「Private Compute Core」確保更多服務內容執行時的隱私安全，例如使用Live Caption即時字幕功能，將會透過「Private Compute Core」設計直接在手機上完成運算，無需額外連接網路，或是將識別內容上傳至雲端處理。

而包含Now Playing識別播放內容及Smart Reply自動回覆功能，也會透過「Private Compute Core」設計在手機上完成運算，因此不會有隱私內容透過網路傳輸產生外洩風險。即便相關服務運作需要透過網路連接運作，但因為相關運算已經在手機上完成，並且可將隱私內容隔離保護。

Google接下來將會透過持續更新機器學習模型，藉此對應不同內容運算需求，同時也將對外開放「Private Compute Core」相關編碼內容，藉此讓安全研究人員或Google之外的機構進行審核，進而確保「Private Compute Core」設計運作安全性。

Google稍早已經釋出最後一個beta公測版本，預計會在近期內釋出正式版本，將由Pixel系列手機率先獲得升級，同時也會開放Android One形式手機更新，而接下來預計推出的Pixel 6系列手機也會搭載Androdi 12作業系統，並且透過全新Material You介面設計，對應更直覺且貼近人性的操作體驗，Google也強調新版作業系統將更著重個人隱私保護。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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