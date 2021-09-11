台灣市場vivo X70系列國際版少了「V1影像晶片」 vivo這樣回應
在中國市場揭曉與蔡司合作，並且加入自製影像晶片V1的X70系列手機後，vivo今日 (9/10)宣布將在台灣市場推出國際版X70與X70 Pro，同時確認在台推出版本全面採用聯發科天璣1200處理器，但此次並未同步引進採用Qualcomm Snapdragon 888+處理器的X70 Pro+。
依照vivo說明，由於中國市場銷售版本與國際版本銷售策略不同，因此在國際版本目前並未推出X70 Pro+，另外也確認國際版本銷售機種並未採用vivo自製影像晶片V1，但強調配合演算法與硬體運算效能，依然可以對應足夠的拍攝與影像顯示體驗，不影響實際拍攝成效。
另外，vivo也說明此次在台推出版本全數採用聯發科天璣1200處理器，其中主要考量就是希望能符合台灣境內5G連網頻段，並且對應5G載波聚合與雙卡雙待功能。而此次未引進X70 Pro+，則是配合目前國際市場布局策略，因此暫時尚未有引進計畫。
建議售價方面，X70在台售價為新台幣20990元，X70 Pro建議售價則是新台幣25990元，兩款手機都將分別推出「霓砂藍」與「星芒黑」配色，預計從即日起至9月24日期間於特定通路開放預購，並且在10月1日起開放銷售。
硬體規格部分，X70與X70 Pro均採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.56吋AMOLED螢幕，不過僅X70 Pro採雙測曲面螢幕設計，X70則採用平面形式設計。
其中，X70採用8GB記憶體與128GB儲存容量，搭配支援44W有線快充的4400mAh電池容量，並且搭載居中置頂設計的螢幕開孔視訊鏡頭，對應3200萬畫素規格，分別採用4000萬畫素微雲台廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素人像鏡頭，並且採用與蔡司合作的T*鍍膜鏡片，以及包含Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景及Planar經典散景人像拍攝風格。
而X70 Pro則採用12GB記憶體與256GB儲存容量，並且搭配同樣支援44W有線快充設計的4450mAh電池容量，視訊鏡頭同樣為3200萬畫素規格，主相機鏡頭則採用5000萬畫素微雲台廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素人像鏡頭，另外加上一組對應5倍長焦、800萬畫素潛望式鏡頭。
從vivo說明，X70主相機採用的4000萬畫素微雲台廣角鏡頭，實際上與X70 Pro採用的5000萬畫素微雲台廣角鏡頭採相同感光元件，只是針對產品定位差異而有不同調整。
至於兩款手機目前均搭載基於Android 11的FunTouchOS操作介面，但vivo表示未來將會陸續透過更新更換為新版OriginOS操作介面。
除了推出X70與X70 Pro兩款手機，vivo也同步推出真無線藍牙耳機TWS 2 ANC及TWS 2e，分別提供「皓月白」及「星際藍」兩款配色，建議售價則各為新台幣2790元與1990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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