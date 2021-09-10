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vivo揭曉再次與蔡司合作的X70系列手機 加入自製影像晶片V1

聯合新聞網 / 楊又肇

日前介紹旗下首款自製影像處理晶片V1特性之後，vivo正式於中國市場宣布推出包含X70、X70 Pro與X70 Pro+三款手機，而先前預告的自製影像晶片V1則分別應用在X70 Pro與X70 Pro+，但低色散高透玻璃鏡片設計僅用於X70 Pro+，至於與蔡司合作的T*鍍膜則會同時應用在三款手機的相機設計。

其中，X70與X70 Pro均採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.56吋AMOLED螢幕，而X70與X70 Pro分別採用聯發科天璣1200處理器，或是三星提供的Exynos 1080處理器。而X70 Pro+則採用解析度為QHD+、同樣支援120Hz畫面更新率設計的6.78吋E5等級LTPO AMOLED螢幕，更加入支援10位元色深顯示效果，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 888+。

另外，X70與X70 Pro都會採用8GB或12GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存元件設計，X70 Pro+則會額外提供最高512GB儲存容量。電力續航表現方面，X70採用4400mAh電池電量設計，X70 Pro電量則增加為4450mAh，兩者均支援44W有線快充，而X70 Pro+則採用4500mAh電池設計，並且支援55W有線快充與50W無線快充設計，另外也支援10W無線反充。

相機鏡頭方面，三款手機均支援以居中置頂設計的螢幕開孔視訊鏡頭，對應3200萬畫素規格，而在主相機模組則有明顯不同，但是都會採用與蔡司合作的T*鍍膜鏡片與人像拍攝風格。而三款手機中，僅有X70 Pro與X70 Pro+採用自製影像處理晶片V1，藉此強化手機顯示與相機拍攝處理運算效率，至於低色散高透玻璃鏡片設計僅用於X70 Pro+。

其中，X70分別採用4000萬畫素微雲台廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素人像鏡頭，X70 Pro則以X70採用主相機規格為基礎，但將廣角鏡頭改為5000萬畫素規格，額外加上800萬畫素潛望式5倍長焦鏡頭。

而X70 Pro的主相機鏡頭，則是採用5000萬畫素、三星ISOCELL GN1超大感光元件設計的廣角鏡頭，並且將微雲台設計用於4800萬畫素規格的超廣角鏡頭，並且維持採用1200萬畫素人像鏡頭，以及800萬畫素潛望式長焦鏡頭，所有鏡頭更加上光學防震設計。

至於配色部分，X70與X70 Pro均提供黑色、白色與漸變配色，而X70 Pro+則會提供黑色AG玻璃，或是提供橘色或藍色皮革背蓋版本，其中更加入IP68等級防水防塵設計，而三款手機均加入紅外線遙控模擬功能，方便使用者透過手機模擬操作家中以紅外線遙控器操作家電，甚至在X70 Pro與X70 Pro+均配備CS43131獨立聲音晶片，藉此提昇音樂播放聆聽效果。

而軟體方面，X70系列手機將會採用新版OriginOS操作介面，並且導入更多直覺操作設計。

建議售價部分，X70將以人民幣3699元起跳價格銷售，X70 Pro則會以人民幣4299元起跳價格銷售，至於X70 Pro+建議售價則從人民幣5499元起跳，並且額外推出尊享版，其中加贈vivo TWS 2真無線耳機、管家服務與兩年保固，以及開放銷售期間額外提供的50W無線充電器。

X70系列將從即日起開放中國市場預購，接下來也會在9月10日開始宣布於台灣、馬來西亞、印尼、泰國與印度市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蔡司 vivo

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