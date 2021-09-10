realme於印度揭曉realme 8s、realme 8i與realme Pad
realme稍早宣布推出新款realme 8s手機，並且確定首發採用聯發科天璣810處理器，另外也同步推出採用Helio G96處理器的realme 8i手機。同時，realme也如先前預告揭曉旗下首款平板裝置realme Pad，並且同步推出兩款藍牙喇叭配件。
規格方面，realme 8s採用Full HD+解析度、支援90Hz畫面更新率的6.5吋螢幕，另外則提供6GB或8GB記憶體容量，並且能透過DRE技術額外透過5GB儲存容量作為記憶體擴充使用，讓記憶體容量最高可增加為11GB或13GB，儲存容量則是128GB，並且可透過micro SD記憶卡擴充。電池容量則是5000mAh，最高可對應727小時待機使用時間，並且支援33W有線快充，可在73分鐘內將手機電量充滿。
相機部分，realme 8s分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配包含6400萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及f/2.4光圈設計的黑白人像鏡頭與支援4公分近拍微距鏡頭。
realme 8i則成為印度境內第一款採用Helio G96處理器的手機，顏色區分太空黑與太空紫，分別採用對應120Hz畫面更新率的6.6吋LCD螢幕，並且採用4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，一樣可透過DRE技術以儲存空間擴展額外5GB記憶體，電池容量一樣採5000mAh，但僅支援18W有線快充。鏡頭方面，分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配包含5000萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭主相機設計。
而realme第一款平板裝置realme Pad將採用Helio G80處理器，搭配解析度為2000 x 1200的10.4吋螢幕，採6.9mm厚度機身與支援Dolby Atmos全景聲技術的四組擴音喇叭，電池容量則採用7100mAh，支援18W有線快充。
記憶體區分3GB或4GB，而儲存容量則區分32GB或64GB兩種規格，作業系統則採用realme UI，同時也提供純Wi-Fi或支援4G連網版本，顏色則區分真正灰與真正金兩種選項。
上市資訊部分，realme 8s將在9月13日中午12點於印度市場透過Flipkart、Mainline等通路銷售，而realme 8i則會在9月14日中午12點開放銷售，一樣透過Flipkart、Mainline等通路銷售，而realme Pad則會在9月12日中午就開放銷售。
此次宣布新品，還額外包含兩款隨身藍牙喇叭，預計會在9月15日開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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