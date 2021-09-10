快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

realme於印度揭曉realme 8s、realme 8i與realme Pad

聯合新聞網 / 楊又肇

realme稍早宣布推出新款realme 8s手機，並且確定首發採用聯發科天璣810處理器，另外也同步推出採用Helio G96處理器的realme 8i手機。同時，realme也如先前預告揭曉旗下首款平板裝置realme Pad，並且同步推出兩款藍牙喇叭配件。

規格方面，realme 8s採用Full HD+解析度、支援90Hz畫面更新率的6.5吋螢幕，另外則提供6GB或8GB記憶體容量，並且能透過DRE技術額外透過5GB儲存容量作為記憶體擴充使用，讓記憶體容量最高可增加為11GB或13GB，儲存容量則是128GB，並且可透過micro SD記憶卡擴充。電池容量則是5000mAh，最高可對應727小時待機使用時間，並且支援33W有線快充，可在73分鐘內將手機電量充滿。

相機部分，realme 8s分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配包含6400萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及f/2.4光圈設計的黑白人像鏡頭與支援4公分近拍微距鏡頭。

realme 8i則成為印度境內第一款採用Helio G96處理器的手機，顏色區分太空黑與太空紫，分別採用對應120Hz畫面更新率的6.6吋LCD螢幕，並且採用4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，一樣可透過DRE技術以儲存空間擴展額外5GB記憶體，電池容量一樣採5000mAh，但僅支援18W有線快充。鏡頭方面，分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配包含5000萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭主相機設計。

而realme第一款平板裝置realme Pad將採用Helio G80處理器，搭配解析度為2000 x 1200的10.4吋螢幕，採6.9mm厚度機身與支援Dolby Atmos全景聲技術的四組擴音喇叭，電池容量則採用7100mAh，支援18W有線快充。

記憶體區分3GB或4GB，而儲存容量則區分32GB或64GB兩種規格，作業系統則採用realme UI，同時也提供純Wi-Fi或支援4G連網版本，顏色則區分真正灰與真正金兩種選項。

上市資訊部分，realme 8s將在9月13日中午12點於印度市場透過Flipkart、Mainline等通路銷售，而realme 8i則會在9月14日中午12點開放銷售，一樣透過Flipkart、Mainline等通路銷售，而realme Pad則會在9月12日中午就開放銷售。

此次宣布新品，還額外包含兩款隨身藍牙喇叭，預計會在9月15日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme

延伸閱讀

旅行箱外型的手機！超強街拍機「realme GT大師版」上市　早鳥預購限量加贈智慧手表

開箱影片／realme GT皮革機身觸感愛死了！13990元旗艦級手機效能衝頂

額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

全台3千個舊手機回收點 最高可換折扣3900元

相關新聞

街拍機realme GT大師版上市！早鳥預購限量送智慧手表

以科技潮牌定位及高CP值大受歡迎的realme，於7月突破台灣上半年市場第五的成績，成為台灣智慧手機市場排行第四的品牌，...

Google神祕新機通過NCC認證 有望近期上市

國家通訊傳播委員會（NCC）的資料顯示，9月以來已有2款Google裝置通過型式認證，可望於數週內在台灣開賣，但設備名稱...

三星延續名稱專利獨漏它 間接證實Galaxy Note系列成絕響

對於未來是否繼續推出Galaxy Note系列手機，三星始終維持曖昧不清的說法，但從近期申請延續手機產品名稱專利結果來看，顯然間接證實三星未來不再推出Galaxy Note系列手機。

「合手使用」Xperia 5 III售價29990元 9月下旬在台推出、9/10開放預購

日前已經確定建議售價為新台幣29990元的Xperia 5 III，今日 (9/7)正式在台公布上市資訊，確定會在9月10日至14日期間開放預購，正式上市時間則是9月24日。

三星Z Fold3、Z Flip3預購取貨首日 邀星粉化身潮流大使

三星日前推出高效生產力的Samsung Galaxy Z Fold3 5G及時尚個性化的Samsung Galaxy Z...

不喜歡接LINE電話？ 研究指：10%-15％的成年人有這症狀

隨著科技越來越發達，許多人也開始透過通訊軟體傳達訊息，然而，近日卻有網友開始討論「有人跟一樣不喜歡接LINE電話嗎？」更拍出一隻模仿影片說明，即便是正在滑手機，遇到有人打電話來，還是會糾結到底要不要接起電話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。