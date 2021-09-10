realme GT大師版售價11990元起 同步推出超限量旅行箱組

日前確定在全球市場推出的realme GT大師版，今日 (9/9)確定將從9月10日開放在台預購，分別推出旅行箱．灰與晨曦兩款配色，並且將在9月17日正式出貨。

台灣引進版本將提供8GB記憶體版本，以及128GB與256GB兩種規格，建議售價分別為新台幣11990元與12990元，並且提供旅行箱．灰與晨曦兩款配色，預計在9月10日上午10點至9月16日晚間11點59分期間進行預購，正式出貨時間則是9月17日。

預購期間購買任一版本，均加贈realme Watch S Pro，預購通路則包含realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、東森購物網、神腦生活線上購物商城、台灣大哥大myfone購物與遠傳friDay購物。

除了品牌通路與線上通路外，realme GT大師版也將於9月23日正式上架電信通路，8GB記憶體與256GB儲存容量版本將由中華電信獨家銷售，8GB記憶體+128GB版本則由台灣大哥大獨家銷售。

另外，realme GT大師版探索世界超限量旅行箱組將在台灣市場限量提供3組，預計在9月9日開搶。其中，將以附背帶的小尺寸行李箱取代一般尺寸登機箱，藉此呼應GT大師版不必遠行也能旅行的設計理念，另外也提供關不住的野護照套、探索世界明信片組、潮玩行李箱貼、翻玩Slogan磁鐵，建議售價則是新台幣12990元。

不過，realme並未計劃在台推出採用Qualcomm Snapdragno 870處理器的realme GT大師探索版，僅引進採用Qualcomm Snapdragno 788G處理器的realme GT大師版，螢幕改為平面規格，其餘設計則大致與realme GT大師探索相同，鏡頭配置與電池規格也採相同設計，但記憶體僅最高提供8GB規格選項。

在相機功能部分，兩款新機均採用與Nomo Cam合作的柯達底片濾鏡效果，另外也推出全新加入快速啟動、支援超高解析度抓拍的街拍模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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