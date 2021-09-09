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Google神祕新機通過NCC認證 有望近期上市
國家通訊傳播委員會（NCC）的資料顯示，9月以來已有2款Google裝置通過型式認證，可望於數週內在台灣開賣，但設備名稱及型號都被設定為隱藏，外界推測是Google將於秋季發表的Pixel 6和Pixel 6 Pro智慧型手機。
Google今年8月初在官方部落格搶先公布Pixel 6系列部分新功能，2款新機都採用全新材質及外觀設計，其中Pro機型採用拋光鋁合金邊框，Pixel 6採霧面鋁合金外殼，內建Android 12作業系統，並升級後置鏡頭系統，包括改善感應器和鏡頭性能。
由於這麼多的硬體無法按照傳統方式配置，Google特別設計一個長條區，將整個相機系統集中至同一處。
Pixel 6和Pixel 6 Pro也是Google首款搭載自家研發晶片系統Tensor的智慧型手機，可提升人工智慧（AI）與機器學習等運算技術。
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