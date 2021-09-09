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三星延續名稱專利獨漏它 間接證實Galaxy Note系列成絕響

聯合新聞網 / 楊又肇

對於未來是否繼續推出Galaxy Note系列手機三星始終維持曖昧不清的說法，但從近期申請延續手機產品名稱專利結果來看，顯然間接證實三星未來不再推出Galaxy Note系列手機。

從三星近期申請延續手機產品名稱專利時，可發現Galaxy S系列、Galaxy Z系列、Galaxy M系列與Galaxy A系列產品名稱均完成延續使用申請，但其中並未包含Galaxy Note系列，似乎間接證明三星接下來將不再推出此系列手機產品。

Galaxy Note系列手機早就注定停產

從年初推出的Galaxy S21 Ultra，到近期上市的Galaxy Z Fold 3均加入支援S Pen與相關功能來看，除了無法將S Pen直接收進手機機身內，但都可以透過保護殼配件解決此問題，同時螢幕尺寸也追上Galaxy Note系列過往尺寸設計，因此顯然沒有必要再推出產品定位可能產生重疊的Galaxy Note系列。

加上三星接下來將主推螢幕可凹折手機，在年度旗艦手機Galaxy S系列無法被其他產品取代，同時避免產品線數量過於複雜情況，三星勢必會讓Galaxy Note系列產品走入歷史。

而今年下半年一口氣推出兩款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3，恰好作為Galaxy Note系列產品落幕接續機種，同時更透過Galaxy Z Fold 3整合S Pen應用功能，並且搭配保護套配件讓手機看起來更像配上一隻筆的「筆記本」，藉此吸引更多原本使用Galaxy Note系列機種的用戶族群。

三星傳今年底就會公布新款年度旗艦手機Galaxy S22系列

另一方面，三星更傳出將在今年底就準備公布新款年度旗艦手機Galaxy S22系列消息，但不確定是否僅為預告，或是提早讓2022年度的旗艦手機以更快腳步進入市場，甚至達成今年內同時推出兩款年度旗艦手機產品紀錄。

在先前說法中，三星計畫在新款旗艦手機加入整合AMD Radeon GPU設計的Exynos處理器，並且預計將此款處理器用於新款年度旗艦手機，亦即接下來準備推出的Galaxy S22系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 三星 GALAXY

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