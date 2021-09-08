華為未計畫退出手機市場 9月將揭曉主打拍照「nova 9系列」

日前揭曉搭載4G版Snapdragon 888處理器的P50系列後，華為稍早確認將在9月23日揭曉新款nova 9系列手機，同時也以此澄清並未計畫退出手機市場。

先前有不少消息指稱，在5G連網手機發展佈局受到美國政府技術出口限令影響，華為可能選擇退出手機市場競爭，但在日前宣布推出新款P50系列手機，雖然僅採用4G連網設計規格，但強調並未計畫退離手機市場。

而稍早接續宣布將在9月23日推出新款nova 9系列手機，顯示華為仍計畫在手機市場參與競爭，並且持續擴展鴻蒙系統應用佈局。另外，先前也有說法指稱華為有可能設法避開美國政府技術出口限令，藉此重新進入5G連網手機市場競爭。

從過去推出nova系列手機均與Qualcomm維持密切合作，因此接下來預計推出的nova 9系列預期也會採用Qualcomm處理器，但受限目前仍受美國政府技術出口禁令影響，依然僅對應4G連網設計，而不會提供5G連網功能。

至於外觀設計部分，nova 9系列手機似乎也加入不少P50系列設計元素，例如採相同視覺設計的主相機模組。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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