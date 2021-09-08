「合手使用」Xperia 5 III售價29990元 9月下旬在台推出、9/10開放預購

日前已經確定建議售價為新台幣29990元的Xperia 5 III，今日 (9/7)正式在台公布上市資訊，確定會在9月10日至14日期間開放預購，正式上市時間則是9月24日。

9月10日開放在台預購

先前已經確定將以新台幣29990元價格銷售的Xperia 5 III，目前確認將在9月10日至14日期間開放透過Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony Store直營店，以及線上通路Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網、蝦皮購物、friday購物、神腦線上、myfone購物等指定店家及通路預購，並且加贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700，以及原廠配件購物金1500元或配件購物組。

而Xperia 5 III首購活動則將從9月15日開跑，預計在9月15日至10月31日期間透過Sony Mobile行動通訊專賣店，以及線上通路PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網、蝦皮購物、friday購物、myfone購物等指定店家及通路購機，即可加贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700，至Sony Store直營店、Sony台灣官方購物網站購機則加贈Sony藍牙喇叭SRS-XB23與500元超商禮物卡。

配合Xperia 5 III在台上市，使用者亦可透過全台Sony Mobile行動通訊專賣店體驗，並且由專人介紹、解說手機特色，更可在完成體驗與問券，並且加入LINE官方帳號好友後獲得Xperia簡約皮革筆袋。

另外，Sony Mobile也將針對此次推出的Xperia 5 III推出Sony Mobile行動通訊專賣店專屬優惠，其中包含提供手機保固額外延長一年、VIP會員獨享尊榮生日禮等優惠，以及刷卡購機分期0利率優惠與舊機回收加碼優惠，更額外加贈KKBOX Hi-Fi無損音質服務首二個月免費暢聽服務。

Xperia 5 III預計將於09月24日起與中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信攜手推出優惠資費方案

標榜「合手使用」的Xperia 5 III

Xperia 5 III一樣沿續相對較小的6吋螢幕機身設計，並且維持採用Full HD+解析度，以及對應120Hz畫面更新率的OLED螢幕，前後也分別採用康寧Gorilla Glass Vitus與Gorilla Glass 6強化玻璃保護，而機身配色也相對採用較活潑設計，分別提供亮面材質設計的黑色、綠色與粉色，邊框也採圓弧設計，整體上與Xperia 1 III採霧面材質、平角邊框設計恰好相反。

由於機身相對較小，因此相比Xperia 1 III重量為186公克，Xperia 5 III重量降低為168公克，尺寸也相對較為輕巧，並且推出「鏡黑」、「鏡粉」、「鏡綠」三款配色。

硬體規格方面，Xperia 5 III僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及此次加入可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，同樣維持搭載獨立相機快門按鍵。

相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍膜技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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