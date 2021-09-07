不喜歡接LINE電話？ 研究指：10%-15％的成年人有這症狀

隨著科技越來越發達，許多人也開始透過通訊軟體傳達訊息，用以取代打電話，近日就有網友開始討論「有人跟我一樣不喜歡接LINE電話嗎？」更拍出一支模仿影片說明，即便是正在滑手機，遇到有人打電話來，還是會糾結到底要不要接起電話。

原PO在自身抖音（Tik Tok）帳號表示，每當自己在滑手機的時候，就會突然有人打LINE來，這時後心裡就會充滿無限小劇場「要接嗎？還是要裝死」、「幹嘛不要打字就好啊」的情緒，即使最後還是決定掛掉來電，用打字回應，便讓他好奇問「不曉得有沒有人也是這樣？」

此文一出，便引起許多網友共鳴，紛紛表示「我也是這樣…不知道為什麼，就不喜歡講電話」、「我真的超討厭，甚至還設定拒絕來電XD」、「我會等電話直接響完，然後才用訊息回應」、「這個就是電話恐懼症啦！我也有，就是不喜歡講電話」、「電話恐懼症+1」、「我的部分要看是誰決定要不要接」、「真的超不喜歡講電話+1，誰打來都一樣，都不會第一時間接起來」。

據英國心理學家Guy Fielding 指出，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，有10％到15％的成人有此種症狀，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，就必須要尋求專業醫師的幫忙。

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