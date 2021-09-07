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求推薦維修iPhone店家 果粉推「這2處」：可能直接換新機

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的iPhone 12手機需要換電池，問該去哪裡維修較好？眾人一致建議回原廠更換最安全。路透
一位網友的iPhone 12手機需要換電池，問該去哪裡維修較好？眾人一致建議回原廠更換最安全。路透

手機功能多又方便，幾乎已是人手一機，若出狀況，有時會對生活造成不便。一名網友想幫手上的iPhone 12換電池，求問有無推薦店家，內行網友立即建議到「這2處」最好，搞不好還可以換回一台新機。

一位居住在中部的網友在《PTT iOS》板發文表示，想幫使用中的iPhone 12更換電池，又不想升級系統，請教網友「中部換原廠電池板上比較推薦哪一家，價格大約多少？更換時間？」

貼文一出，眾果粉紛紛建議「直接找原廠啊」、「原廠只有直營或授權維修中心才有啊，而且你保內低於80%直接找原廠啊」、「殘餘價值高的機器，請跑原廠，以免因小失大」、「要注意給副廠換的話 到時候不能舊換新折抵」、「蘋果換電池跑原廠換壞了還有整新機可以拿，外面換壞了就不值得有沒有相同服務」。

有網友分享維修經驗表示，「8 plus之前A13自費換電池，,結果檢測説舊電池有點膨脹影響到手機，結果換了一台整新機給我」、「上個月去A13換Xs電池，半小時後跟我說不能換，說充電線圈有問題，直接給我整新機XD」、「找一天假日上台北 A13，去旁邊威秀看電影，看完就換好」。

目前蘋果在台灣只有兩家直營店，分別是台北101店和信義A13店，網友建議「101的話疫情期間記得事先線上預約，現場不收臨時的喔」。

iPhone 12 手機

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