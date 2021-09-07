nubia揭曉紅魔手機6S Pro 內建2萬轉風扇、換上S888+處理器

繼華碩日前推出換上Qualcomm Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5S系列遊戲手機後，nubia也宣布推出旗下新款遊戲手機紅魔6S Pro，同樣也換上Snapdragon 888+處理器，並且推出採左側半透明背蓋的氘鋒特別版。

紅魔手機6S Pro基本上以上半年推出的紅魔手機6系列為基礎，因此同樣採用支援165Hz畫面更新率的6.8吋AMOLED螢幕，解析度也維持在Full HD+，並且支援10位元色彩顯示與DC調光設計，但觸控反應率則提升至720Hz，同時觸控反應時間也僅為7.4毫秒。

至於機身邊框同樣搭載支援450Hz觸控反應率的獨立觸控按鍵，以及在機身背面搭載可自定義、支援500Hz觸控反應率的按鍵設計，藉此對應更多元的按鍵組合。另外，則在螢幕配置支援心率感測功能的螢幕下指紋辨識模組，以及上下總計四組喇叭設計。

不過，相較上半年分別推出紅魔手機6與紅魔手機6 Pro，nubia此次顯然僅推出強化版設計的紅魔手機6S Pro，同樣也與騰訊遊戲深度合作。

除了換上運算效能更高的Snapdragon 888+處理器，更採用等同航太等級的正二十一烷 (C21H44)相變散熱材質，搭配複合石墨烯讓散熱更有效率，另外也維持內建20000轉的散熱風扇，藉此維持手機運作效能，另外也搭配容量為8GB起跳、最高18GB容量的LPDDR5規格記憶體，以及128GB起跳、最高512GB儲存容量的UFS 3.1儲存元件。

其他部分則搭載4500mAh電池電量，支援透過120W充電功率的氮化鎵 (GaN)充電器進行快充，可在17分鐘內將手機電量充滿。相機方面，紅魔手機6S Pro分別採用800萬畫素視訊鏡頭，以及6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

紅魔手機6S Pro將推出黑色與白色兩款配色，另外也會推出採左側半透明背蓋的氘鋒特別版，以及同樣採半邊透明背蓋設計，並且包含充電器、散熱背夾配件、專屬保護殼與真無線耳機的限量迷彩版本。

基本版本的建議售價將從人民幣3999元起跳，氘鋒特別版則將從人民幣4499元起跳，而限量迷彩版本建議售價則是以人民幣6999元價格銷售，所有版本將在9月9日於中國市場銷售，之後也會在全球市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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