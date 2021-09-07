三星推出處理器升級版Galaxy A52S 售價13990元起跳

針對上半年推出的Galaxy A52，三星稍早在台宣布推出強化版設計的Galaxy A52S，主要換上Qualcomm Snapdragon 778G處理器，比起原先搭載的Snapdragon 750G處理器提升CPU及GPU運算效能。

Galaxy A52S延續先前推出的Galaxy A52設計，同樣搭載IP67等級防水防塵、120Hz畫面更新率，以及6400萬畫素廣角鏡頭與光學防震拍攝功能。

其他部分，則一樣搭載6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，並且支援25W有線快充。

鏡頭部分，分別採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，以及採用500萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格。

顏色分別提供潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及漾綠豆豆四款配色，預計在9月上旬於全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市，建議售價則從新台幣13990元起跳，並且將加贈YouTube Premium免費試用2個月，9月底前購買登錄額外加贈夏日運動組合，而10月31日前購買可享三星最新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2限量加購優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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