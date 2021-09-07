快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

三星推出處理器升級版Galaxy A52S 售價13990元起跳

聯合新聞網 / 楊又肇

針對上半年推出的Galaxy A52三星稍早在台宣布推出強化版設計的Galaxy A52S，主要換上Qualcomm Snapdragon 778G處理器，比起原先搭載的Snapdragon 750G處理器提升CPU及GPU運算效能。

Galaxy A52S延續先前推出的Galaxy A52設計，同樣搭載IP67等級防水防塵、120Hz畫面更新率，以及6400萬畫素廣角鏡頭與光學防震拍攝功能。

其他部分，則一樣搭載6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，並且支援25W有線快充。

鏡頭部分，分別採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，以及採用500萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格。

顏色分別提供潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及漾綠豆豆四款配色，預計在9月上旬於全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市，建議售價則從新台幣13990元起跳，並且將加贈YouTube Premium免費試用2個月，9月底前購買登錄額外加贈夏日運動組合，而10月31日前購買可享三星最新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2限量加購優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 5G

延伸閱讀

這原因讓三星Galaxy Note系列已死？未來將由Galaxy Z Fold取代

三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版登台！購機再送故宮聯名平板周邊配件

晶片短缺延後開賣？Galaxy S21 FE將在9/8對外公布上市資訊

降價15000元！讓人更想「打開」的Galaxy Z Fold 3 再次動手玩

相關新聞

求推薦維修iPhone店家 果粉推「這2處」：可能直接換新機

手機功能多又方便，幾乎已是人手一機，若出狀況，有時會對生活造成不便。一名網友想幫手上的iPhone 12換電池，求問有無推薦店家，內行網友立即建議到「這2處」最好，搞不好還可以換回一台新機。

三星推出處理器升級版Galaxy A52S 售價13990元起跳

針對上半年推出的Galaxy A52，三星稍早在台宣布推出強化版設計的Galaxy A52S，主要換上Qualcomm Snapdragon 778G處理器，比起原先搭載的Snapdragon 750G處理器提升CPU及GPU運算效能。

瑞信估iPhone摺疊機2023年亮相 擬移除螢幕瀏海

瑞信台灣證券研究主管暨亞洲半導體分析師艾布蘭（Randy Abrams）今天表示，今年9月將發表的iPhone 13主要...

遠傳正式開賣三星5G摺疊機 購機最高享1%回饋

三星最新旗艦摺疊手機將於9月10日正式開賣，早一步在遠傳（4904）門市預購的星粉，可於今(7)日優先取貨，來遠傳申辦三...

德國政府希望手機業者提供長達7年的系統安全更新 以及更長的維修零件供應時間

報導指稱，德國政府建議歐盟立法要求手機業者提供長達7年的系統安全更新，以及更長的零件備料時間，以利手機產品後續維修使用。

iPhone變超耗電！女驚見「這功能沒關」：誤會它1年多

智慧型手機使用一段時間後，電池大多會老化，導致續航能力越來越差，對此便有一位女網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天突然變得異常耗電，直到後來發現「真實原因」，讓她不禁直呼「居然誤會我的i6S一年多」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。