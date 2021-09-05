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iPhone變超耗電！女驚見「這功能沒關」：誤會它1年多

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。 圖／ingimage
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。 圖／ingimage

智慧型手機使用一段時間後，電池大多會老化，導致續航能力越來越差，對此便有一位女網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天突然變得異常耗電，直到後來發現「真實原因」，讓她不禁直呼「居然誤會我的i6S一年多」。

原PO在《Dcard》上表示，自己自從換了新手機後，便把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但不知道從什麼時候開始，舊手機變得很容易發熱耗電，需要一直充電，直到前陣子才發現自己手機裡時鐘的「碼錶功能」，竟然一直都在計時中，且時間已經長達1萬1307小時41分鐘又51秒。

「歐馬尬！我！居！然！原來如此」原PO傻眼表示，這段時間這台舊手機也有關機、滑掉背景作業，但都還會繼續計時，讓她不禁想藉此貼文好奇詢問「大家也有忘記關掉碼錶過嗎？有沒有也跟我一樣放這麼久才發現？天啊啊啊，笑屎自己，太好笑了，記錄一下此秒數」。

此文一出，便引來不少網友笑瘋留言「手機表示：好了沒？到底好了沒」、「碼錶：哼！愚蠢的人類，不眠不休工作了一年都快過勞死了，才發現我」、「我也會！因為我烤東西都要計時，然後下次打開發現，X三小啦」、「嚇得我馬上檢查碼錶」、「這會捨不得按暫停吧」、「剛剛就算了一下，原PO計時了1年又105天」、「我也曾經忘記過，想說怎麼那麼耗電」。

Dcard iPhone

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