加大電池容量的Redmi 10 Prime於印度率先揭曉 9月7日開放銷售

雖然先前預告將在9月15日舉辦新機發表活動，但小米旗下Redmi品牌顯然已經先公布日前有不少傳聞的redmi 10 Prime上市資訊，預計在9月7日於印度市場開放銷售，建議售價則從12499盧比起跳。

目前Redmi 10 Prime也已經在小米印度官網上架，可以確認硬體規格分別採用解析度為Full HD+的6.5吋螢幕，並且支援90Hz畫面更新率，以及中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，處理器則採用聯發科Helio G88，搭配4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。

電池容量則增加至6000mAh，相比Redmi 10採用的5000mAh電池容量更大，並且支援18W有線快充，以及9W反向有線充電功能，原廠盒裝則會附上2.5W快充充電器。

而相機部分，則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配包含5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭設計的主相機，其他部分則包含保留3/5mm耳機孔、與電源按鍵整合的側面指紋辨識器，作業系統則採用以Android 11微基礎的MIUI 12.5操作介面。

至於機身則區分黑色、白色與煥彩色三款配色，同時標榜手機於印度境內製造生產，預計會在9月7日於印度市場率先推出，至於9月15日將會接續揭曉哪些產品，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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