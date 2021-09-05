快訊

獨／好消息！機師接觸台中兩空服員及家屬 PCR都採陰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加大電池容量的Redmi 10 Prime於印度率先揭曉 9月7日開放銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前預告將在9月15日舉辦新機發表活動，但小米旗下Redmi品牌顯然已經先公布日前有不少傳聞的redmi 10 Prime上市資訊，預計在9月7日於印度市場開放銷售，建議售價則從12499盧比起跳。

目前Redmi 10 Prime也已經在小米印度官網上架，可以確認硬體規格分別採用解析度為Full HD+的6.5吋螢幕，並且支援90Hz畫面更新率，以及中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，處理器則採用聯發科Helio G88，搭配4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。

電池容量則增加至6000mAh，相比Redmi 10採用的5000mAh電池容量更大，並且支援18W有線快充，以及9W反向有線充電功能，原廠盒裝則會附上2.5W快充充電器。

而相機部分，則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配包含5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭設計的主相機，其他部分則包含保留3/5mm耳機孔、與電源按鍵整合的側面指紋辨識器，作業系統則採用以Android 11微基礎的MIUI 12.5操作介面。

至於機身則區分黑色、白色與煥彩色三款配色，同時標榜手機於印度境內製造生產，預計會在9月7日於印度市場率先推出，至於9月15日將會接續揭曉哪些產品，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌

延伸閱讀

印度人妻被指出軌 遭丈夫毒打再用針線縫合私處

中正大學攜手印度最大產業聯盟 打造國際創業合作典範

「5.2億人平均壽命減少9年」！研究：印度空汙程度嚴重

小米汽車註冊 資金100億人民幣

相關新聞

加大電池容量的Redmi 10 Prime於印度率先揭曉 9月7日開放銷售

雖然先前預告將在9月15日舉辦新機發表活動，但小米旗下Redmi品牌顯然已經先公布日前有不少傳聞的redmi 10 Prime上市資訊，預計在9月7日於印度市場開放銷售，建議售價則從12499盧比起跳。

蘋果計畫iOS 15加入「掃描違規照片」功能 爆隱私爭議延後推出

先前說明與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，將透過分散資料方式進行比對，藉此確認使用者透過iPhone等裝置上傳至iCloud服務時，是否含有涉及兒童性侵等違反使用規範照片內容，在後續引發不少爭議之後，即便蘋果強調類似作法已經在市場推行許久，並且說明不會因此影響使用者隱私，但顯然在面臨不少壓力之下，蘋果稍早表示將延後正式推出此項功能。

谷歌開發手機晶片還不滿足 平板、筆電晶片也要自製

近期谷歌才宣布成功研製手機晶片 Tensor ，將首次用於pixel 6新機之上，下一步將持續進軍研發能用於平板及筆電的...

Sony Xperia手機中秋限定加碼送超值禮包、配件購物金

一年一度的中秋佳節即將到來，Sony Mobile特別獻上中秋好禮回饋，推出Sony Xperia 1 III、Xper...

台灣粉絲再等一下 vivo確認X70系列手機9/9晚間揭曉

日前由vivo執行副總裁胡柏山證實旗下首款自製影像晶片V1將會用於X70系列手機後，vivo很快地也確認X70系列手機將會在9月9日晚間7點30分對外揭曉。

IDC估全球智慧手機出貨今年成長7% iPhone增幅是安卓兩倍

市場研究業者IDC表示，雖然供應鏈情況並未大幅改善，但智慧手機市場出貨預期今年成長7.4%，預料明後年分別成長3.4%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。