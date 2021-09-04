蘋果計畫iOS 15加入「掃描違規照片」功能 爆隱私爭議延後推出

先前說明與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，將透過分散資料方式進行比對，藉此確認使用者透過iPhone等裝置上傳至iCloud服務時，是否含有涉及兒童性侵等違反使用規範照片內容，在後續引發不少爭議之後，即便蘋果強調類似作法已經在市場推行許久，並且說明不會因此影響使用者隱私，但顯然在面臨不少壓力之下，蘋果稍早表示將延後正式推出此項功能。

在對外更新聲明中，蘋果表示在參考使用者、外部團體及研究單位等反饋意見後，將會在未來幾個月內持續蒐集更多意見進行改善此項功能，但並未進一步透露日後正式推出此項功能的具體時間點。

此項功能原先是與美國國家失蹤與受虐兒童中心合作，一旦升級至iOS 15的iPhone，或是更新為iPadOS 15的iPad將有問題的照片上傳至iCloud，此項功能就會自動啟用，並且通知審查人員確認系統是否產生誤判，若確定上傳照片違反規範，將會交由美國國家失蹤與受虐兒童中心進行後續處理，甚至通報相關執法機構協助處理。

而在原先介紹的運作原理中，蘋果強調是透過美國國家失蹤與受虐兒童中心提供參考數據，並且藉由分散資料方式與使用者上傳至iCloud的照片進行比對內容特徵，藉此判斷使用者上傳照片是否涉及違規。由於是以分散資料特徵比對，實際上並非由蘋果工作人員直接窺看使用者上傳內容，僅在需要透過人力正確判斷時，才會轉由工作人員接手檢查。

但此項功能不僅引起外部看法反對，實際上蘋果內部也有不少反對聲音，即便蘋果再三強調此項功能不會影響使用者個人隱私，同時也說明類似技術在業界早已有人導入，卻無法平息市場對此作法批評，因此為了避免持續引發爭議，顯然蘋果選擇延後推出此項功能，藉此讓批評聲浪能平息下來。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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