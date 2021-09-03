三星揭曉全球首款2億畫素手機用感光元件 可能率先由小米12搭載

三星稍早宣布推出兩款針對手機打造的感光元件，分別為高達2億畫素的ISOCELL HP1，以及強調更快自動對焦速度的ISOCELL GN5。

其中，ISOCELL HP1將成為全球首款對應2億畫素設計的1/1.22吋手機感光元件，採每單位畫素進光量為0.64μm的規格設計，藉此對應更高解像力，讓拍攝影像能對應更高清晰度。

而針對隨著像素密度提高而相對降低的每單位畫素進光量，三星也透過全新ChameleonCell像素合併技術，標榜能像變色龍一樣隨著拍攝影像自動合併16組 (4 x 4)、4組 (2 x 2)畫素，或是在光量充足情況下維持以全畫素形式拍攝，而在極度低光環境則可透過16組畫素合併為1250萬畫素、每單位畫素進光量可達2.56μm，藉此在低光環境拍出明亮且清晰影像。

至於在動態影片錄製部分，則支援8K 30fps規格記錄，同時可以透過4組畫素合併方式，藉此以5000萬畫素記錄進光量更充足的影片內容。

另外，在ISOCELL GN5部分則鎖定更快自動對焦拍攝體驗，其中採用每單位畫素進光量達1.0μm規格，並且整合Double Super PD雙畫素對焦技術，同時對應5000萬畫素設計，讓手機可以對應清晰解像力之餘，更確保快速對焦拍攝體驗，甚至可在低光環境下維持快速對焦。

三星在ISOCELL GN5採用前景深間隔消除技術，藉此捕捉更多光線內容，進而降低畫素間光線成像干擾情況，並且確保影像色彩等資訊能被正確記錄。而在低光環境下更可透過4組畫素合併為1250萬畫素規格，讓每單位畫素進光量增加至2.0μm規格，藉此保留充足光線捕捉能力，確保影像能以更明亮形式記錄。

目前ISOCELL HP1與ISOCELL GN5都已經可對外供貨，而相關消息顯示小米接下來準備推出的小米12系列，將會率先搭載三星ISOCELL HP1感光元件，藉此對應2億畫素解像能力，同時明年預計推出的三星年度旗艦手機Galaxy S22 (暫稱)預期也會採用相同感光元件設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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