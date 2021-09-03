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率先搭載V1影像晶片 vivo證實X70系列手機9/10台灣市場亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認X70系列手機將會在9月9日晚間7點30分對外揭曉後，vivo也確定此款新機將會在9月10日上午11點於台灣地區發表上市資訊。

而稍早公布內容中，vivo再次強調X70系列手機將會加入自行研發的影像處理器V1，並且標榜花費兩年時間以超過300人規模團隊進行研發，強調日後將持續在設計、影像、系統與性能四個「賽道」持續發展。

其中，vivo更透露在X70系列手機加入超級防震設計，甚至在X70 Pro+更加入全球首款四鏡頭全焦段均搭載防震設計，讓使用者從超廣角到超長焦拍攝都能透過防震設計確保影像清晰。

目前還無法確認X70系列硬體規格細節，但預期會採用先前持續採用的微雲台相機模組，加上先前已經與蔡司合作T*鍍膜鏡片設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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