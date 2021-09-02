樂視超級手機外觀曝光 6.5吋螢幕、但與先前透露設計似乎不同

今年5月中旬透露將再次於中國市場推出樂視超級手機消息後，中國工信部網站資料顯示此款手機具體細節與外觀設計。

不過，相較過往樂視超級手機鎖定高階機種定位，此款預計重新進入市場的樂視超級手機顯然更偏重在入門使用需求。

除了採用幾年前常見的水滴瀏海造型螢幕，更不像近期主流手機已經廣泛地採用窄邊框設計，同時整體視覺更像是貼牌機種，可能會主打大電池容量所帶動長時間續航表現。從文件登記規格顯示，此款手機採用6.5吋螢幕規格，但解析度僅有1600 x 720，而機身分別採藍色與綠色設計，另外也在機身背面搭配指紋辨識器。

但以外觀來看，似乎與先前樂視對外透露設計明顯不同，因此不確定此次曝光機種，是否僅為接下來準備對外公布手機產品中的其中一款，藉此吸引不同市場使用需求。

除了宣布將再次進軍手機市場，並且讓過往推行的超級手機回歸，樂視先前也強調結合樂視生態鏈規模發展，更預告將推出包含智慧牙刷、智慧門鎖、行動電源、廚房家電等物聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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