蘋果收購古典音樂串流服務Primephonic 預計明年推出專用app

蘋果宣布收購知名古典音樂串流服務Primephonic，並且將與Apple Music服務合併，同時蘋果也預告將在明年推出一款專門聆聽古典音樂內容的app，除了將結合Primephonic經典使用者介面，還將加入更多功能。

蘋果說明，收購Primephonic之後，將在Apple Music服務增加Primephonic相關播放清單與獨家音訊內容，讓更多Apple Music服務使用者也能聆聽高音質表現的古典音樂，同時也將透過Apple Music目前支援無損、高解析音質與空間音訊 (Spatial Audio)完整呈現古典音樂細膩音色。

由蘋果收購後，Primephonic將不再開放使用者加入訂閱，同時服務將會在9月7日起下線，而現有訂閱使用者將免費獲得半年份的Apple Music服務，進而透過Apple Music服務繼續聆聽使用古典音樂，並且能以作曲家、音樂曲目等內容瀏覽或搜尋所需聆聽內容，另外也將呈現完整的古典音樂元資料項目以及日後預計加入的新功能。

同時，蘋果接下來也會透過明年計畫推出的全新app，藉此吸引更多熱愛古典音樂的使用者加入服務。

Primephonic共同創辦人暨執行長Thomas Steffens表示，與蘋果旗下服務整合之後，預期將能使更多古典音樂走向主流，並且銜接更多音樂愛好者聆聽需求，而蘋果負責Apple Music與Beats服務的副總裁Oliver Schusser也預期能在串連古典音樂愛好者情況下，將能進一步擴大Apple Music服務使用規模，更可帶動更多人認識古典音樂。

在蘋果收購之前，Primephonic服務分別在美國、英國與荷蘭等地區使用，總計收錄來自華納音樂、索尼音樂、環球音樂、Decca、EMI與Deutsche Grammophon提供超過100萬首古典音樂曲目內容，更在相同音樂曲目收錄大量由不同交響樂團、音樂家演奏版本，並且可讓使用者比較其他演奏風格差異，甚至透過收錄資料、故事或軼聞讓使用者更了解各個古典音樂曲目創作時的時空背景、代表人物等，同時音樂內容更以24位元無損音質呈現，讓使用者能更方便挑選播放偏好曲目。

原本的定價方案中，Primephonic提供每月以7.99美元計費、透過320kbp位元率的MP3音質播放，或是透過每月14.99美元、透過最高24位元無損音質播放版本，另外也提供30天免費試用方案，分別提供iOS與Android平台版本，甚至可以透過網頁瀏覽器播放聆聽。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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