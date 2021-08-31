快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣粉絲再等一下 vivo確認X70系列手機9/9晚間揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

日前由vivo執行副總裁胡柏山證實旗下首款自製影像晶片V1將會用於X70系列手機後，vivo很快地也確認X70系列手機將會在9月9日晚間7點30分對外揭曉。

在先前說法中，vivo預計推出包含X70、X70 Pro與X70 Pro+三種款式新機。而vivo稍早公布影像，更凸顯新機在外觀設計將有明顯改變，在矩形相機模組右側加上大面積的鏡面設計，顯然也是希望讓整體視覺更平衡一些，至於視訊鏡頭依然維持中央置頂的開孔形式設計。

目前還無法確認X70系列硬體規格細節，但預期會採用先前持續採用的微雲台相機模組，加上先前已經與蔡司合作T*鍍膜鏡片設計。而此次預計在X70系列導入的自製影像晶片V1，暫時還無法確認是否會在全系列機種使用。

vivo預計在9月9日晚間對外揭曉X70系列手機，台灣市場接下來也預期會引進此系列手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo

延伸閱讀

vivo執行副總裁確認首款自行研發影像晶片就叫V1 率先用於X70系列

vivo加入客製化晶片研發競爭 「高薪招聘」資深工程總監內容曝光

vivo iQOO 8系列售價曝光 搭載X5 Pro獨顯、微雲台相機與E5 AMOLED螢幕

新iPhone相機功能大進化

相關新聞

台灣粉絲再等一下 vivo確認X70系列手機9/9晚間揭曉

日前由vivo執行副總裁胡柏山證實旗下首款自製影像晶片V1將會用於X70系列手機後，vivo很快地也確認X70系列手機將會在9月9日晚間7點30分對外揭曉。

IDC估全球智慧手機出貨今年成長7% iPhone增幅是安卓兩倍

市場研究業者IDC表示，雖然供應鏈情況並未大幅改善，但智慧手機市場出貨預期今年成長7.4%，預料明後年分別成長3.4%。...

OPPO Reno6 Z配備眨眼偵測 不怕團拍尷尬閉眼

OPPO今再推出6系列手機！Reno6 Z 主打強大鏡頭組與影像能力，配置6400萬畫素三鏡頭和3200萬畫素前鏡頭，並...

分析報告指稱 秋季將推出的新款iPhone支援低軌道衛星訊號通話

天風證券分析師郭明錤在近期報告中指出，新款iPhone (可能以iPhone 13或iPhone 12s為稱)將會加入低軌道衛星連接通訊功能，可讓使用者在無法接收4G或5G網路訊號地區，直接透過衛星訊號通話、傳訊。

蘋果針對少數iPhone 12及iPhone 12 Pro通話時沒聲問題 提供免費維修

針對先前iPhone 12或iPhone 12 Pro發生撥打或接聽電話時沒有聲音的問題，蘋果稍早宣布將針對在2020年10月至2021年4月間生產機種提供免費維修。

vivo執行副總裁確認首款自行研發影像晶片就叫V1 率先用於X70系列

針對先前投入自行研發設計的影像晶片傳聞，vivo執行副總裁胡柏山透露，vivo此款自行研發的影像晶片確實以V1為稱，並且確定會用於即將在9月揭曉的X70系列手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。