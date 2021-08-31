Reno 6 Z售價12990元正式登台 延續系列機種美顏自拍與極速抓拍

8月初於台灣市場推出Reno 6與Reno 6 Pro之後，OPPO今日 (8/30)接續在台推出入門機種Reno 6 Z。

而在台灣地區推出的Reno 6 Z，採用聯發科天璣800U處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量，同時OLED螢幕也採用6.43吋平面規格，一樣維持Full HD+解析度與60Hz畫面更新率，電池容則是4310mAh，支援30W充電功率的VOOC 4.0閃充技術。

相機部分則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，搭配採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭的主相機設計，同樣支援光斑人像拍照與人工智慧調色大師功能，另外也能透過演算法與眨眼偵測，提高主相機清晰抓拍效果，以及透過前鏡頭自拍成功率。

此次在台推出款式包含星河藍、夜海黑兩種配色選項，並且支援5G SIM卡雙卡雙待，螢幕顯示更符合Netflix HD與Amazon HD影片播放認證，享受身歷其境的影視體驗。

Reno6 Z預計從9月1日起開放台灣市場銷售，單機建議售價為新台幣12990元，預計透過全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台 (PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo!購物中心、東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物)開賣，9月30日前於指定通路購機，即可加贈Reno6 Z原廠保護殼，登錄再享12個月螢幕意外保障服務，以及6個月延長保固服務。而在9月10日起將開放中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信與神腦國際等通路以電信資費方案購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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