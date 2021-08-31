快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

Reno 6 Z售價12990元正式登台 延續系列機種美顏自拍與極速抓拍

聯合新聞網 / 楊又肇

8月初於台灣市場推出Reno 6Reno 6 Pro之後，OPPO今日 (8/30)接續在台推出入門機種Reno 6 Z。

而在台灣地區推出的Reno 6 Z，採用聯發科天璣800U處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量，同時OLED螢幕也採用6.43吋平面規格，一樣維持Full HD+解析度與60Hz畫面更新率，電池容則是4310mAh，支援30W充電功率的VOOC 4.0閃充技術。

相機部分則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，搭配採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭的主相機設計，同樣支援光斑人像拍照與人工智慧調色大師功能，另外也能透過演算法與眨眼偵測，提高主相機清晰抓拍效果，以及透過前鏡頭自拍成功率。

此次在台推出款式包含星河藍、夜海黑兩種配色選項，並且支援5G SIM卡雙卡雙待，螢幕顯示更符合Netflix HD與Amazon HD影片播放認證，享受身歷其境的影視體驗。

Reno6 Z預計從9月1日起開放台灣市場銷售，單機建議售價為新台幣12990元，預計透過全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台 (PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo!購物中心、東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物)開賣，9月30日前於指定通路購機，即可加贈Reno6 Z原廠保護殼，登錄再享12個月螢幕意外保障服務，以及6個月延長保固服務。而在9月10日起將開放中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信與神腦國際等通路以電信資費方案購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 OPPO

延伸閱讀

OPPO Reno6 Z配備眨眼偵測 不怕團拍尷尬閉眼

OPPO推5G新機Reno 6 聯發科進補

理論極速可達500km/h！Hennessey Venom F5已經賣光啦

為學生打造入門款第九代iPad秋天發 更快處理器和更薄設計

相關新聞

台灣粉絲再等一下 vivo確認X70系列手機9/9晚間揭曉

日前由vivo執行副總裁胡柏山證實旗下首款自製影像晶片V1將會用於X70系列手機後，vivo很快地也確認X70系列手機將會在9月9日晚間7點30分對外揭曉。

IDC估全球智慧手機出貨今年成長7% iPhone增幅是安卓兩倍

市場研究業者IDC表示，雖然供應鏈情況並未大幅改善，但智慧手機市場出貨預期今年成長7.4%，預料明後年分別成長3.4%。...

OPPO Reno6 Z配備眨眼偵測 不怕團拍尷尬閉眼

OPPO今再推出6系列手機！Reno6 Z 主打強大鏡頭組與影像能力，配置6400萬畫素三鏡頭和3200萬畫素前鏡頭，並...

分析報告指稱 秋季將推出的新款iPhone支援低軌道衛星訊號通話

天風證券分析師郭明錤在近期報告中指出，新款iPhone (可能以iPhone 13或iPhone 12s為稱)將會加入低軌道衛星連接通訊功能，可讓使用者在無法接收4G或5G網路訊號地區，直接透過衛星訊號通話、傳訊。

蘋果針對少數iPhone 12及iPhone 12 Pro通話時沒聲問題 提供免費維修

針對先前iPhone 12或iPhone 12 Pro發生撥打或接聽電話時沒有聲音的問題，蘋果稍早宣布將針對在2020年10月至2021年4月間生產機種提供免費維修。

vivo執行副總裁確認首款自行研發影像晶片就叫V1 率先用於X70系列

針對先前投入自行研發設計的影像晶片傳聞，vivo執行副總裁胡柏山透露，vivo此款自行研發的影像晶片確實以V1為稱，並且確定會用於即將在9月揭曉的X70系列手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。