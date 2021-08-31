晶片短缺延後開賣？Galaxy S21 FE將在9/8對外公布上市資訊

先前有不少傳聞的Galaxy S21 FE，雖然並未在Unpacked發表活動中亮相，但稍早又有消息指出此款手機將會在9月8日對外揭曉。

在先前說法中，因為晶片等元件供應短缺，導致Galaxy S21 FE延後上市時間，而目前傳出消息則透露此款手機將在9月中旬開放銷售，最快會在9月8日揭曉上市資訊。

由於近期剛結束Unpacked活動，同時新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3也已經在美國等市場開放銷售，台灣地區更準備在9月10日開放銷售，因此Galaxy S21 FE上市資訊有可能直接透過新聞稿方式對外公布，可能不會安排特別發表活動。

在先前傳聞中，Galaxy S21 FE採用平面設計的6.4吋螢幕規格，同樣採用置中開孔的視訊鏡頭設計，螢幕解析度則調整為Full HD+，但一樣支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，而處理器將可能採用Qualcomm Snapdragon 888，或是三星自有Exynos 2100，儲存容量則可能提供128GB或256GB選項。

背蓋則會採用塑膠材質，主相機則分別採用3200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭，支援3倍光學變焦拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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