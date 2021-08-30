分析報告指稱 秋季將推出的新款iPhone支援低軌道衛星訊號通話

天風證券分析師郭明錤在近期報告中指出，新款iPhone (可能以iPhone 13或iPhone 12s為稱)將會加入低軌道衛星連接通訊功能，可讓使用者在無法接收4G或5G網路訊號地區，直接透過衛星訊號通話、傳訊。

依照郭明錤分析說明，此項功能僅需透過軟體啟用，無需仰賴外部硬體即可使用，意味新款iPhone將可藉由低軌道衛星訊號作為備用通訊方式，同時也代表蘋果看好接下來透過衛星傳遞網路訊號的發展，甚至可能在內部組織相關團隊研究相關技術。

目前SpaceX旗下Starlink等業者已經積極佈署低軌道衛星連網服務，除了目前已經在美國境內測試，接下來更計畫在全球各地區擴大服務範圍，藉此讓更多人可以藉由低軌道衛星訊號上網，同時也能將網路資源帶到更多原本難以建置網路架構地區提供使用。

而就相關說法，最先與蘋果建立合作的衛星通訊服務業者，有可能會是成立於1998年、總部位於美國路易斯安那州的Globalstar，主要提供以低軌道衛星訊號運作的衛星通話服務，以及低速網路數據通訊服務。

先前消息中，指出新款iPhone將採用源自LTPS (低溫多晶矽,LowTemperature Poly-silicon)面板技術，結合IGZO (銦鎵鋅氧化物)材質的驅動TFT電晶體，藉此實現更低耗電、更高畫面更新率使用特性，讓新iPhone能比照iPad Pro對應120Hz ProMotion顯示技術，但有可能僅用在Pro版本以上機種。

不過，新款iPhone可能因為換上新款螢幕與更大電池容量設計，另外也可能因為相機模組加大等情況，使得機身將相對變厚，但整體設計應該會延續iPhone 12系列採平框機身設計，另外也預期會維持推出mini款式機種，並且以更親民價位銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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