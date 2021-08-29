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蘋果針對少數iPhone 12及iPhone 12 Pro通話時沒聲問題 提供免費維修
針對先前iPhone 12或iPhone 12 Pro發生撥打或接聽電話時沒有聲音的問題，蘋果稍早宣布將針對在2020年10月至2021年4月間生產機種提供免費維修。
依照蘋果說明，此問題僅在少數比例的iPhone 12與iPhone 12 Pro上發生，同時故障原因在於手機內接收器產生問題，導致在撥打或接聽電話時沒有聲音。
不過，蘋果強調此問題僅出現在2020年10月至2021年4月間生產的iPhone 12與iPhone 12 Pro，但在相同時期內生產的iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max並未出現一樣問題，因此不在此次免費維修服務適用範圍。
另外，蘋果也說明符合維修條件機種即便過保，在購機後兩年內均可向蘋果直營通路，或是授權通路申請免費維修服務，但使用者可能依然需要針對其他故障問題支付相關維修費用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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