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iPhone這機型真有問題！蘋果認了：提免費維修方案

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官方表示，已確定有少數的 iPhone 12及iPhone 12 Pro的手機聽筒模組存在可能會故障的組件。 圖／路透
蘋果官方表示，已確定有少數的 iPhone 12及iPhone 12 Pro的手機聽筒模組存在可能會故障的組件。 圖／路透

曾有許多iPhone12的用戶反應，手機出現聽筒沒有聲音的狀況。對此蘋果官方表示，已確定有少數的 iPhone 12及iPhone 12 Pro的手機聽筒模組存在可能會故障的組件，導致裝置沒有聲音，然而蘋果官方也針對此問題祭出免費維修的方案。

對此，蘋果表示受影響的裝置是在 2020 年 10 月到 2021 年 4 月之間製造，若有用戶在使用 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 時，出現撥打或接聽電話時聽筒沒有發出聲音，即可能符合維修服務資格，而蘋果也補充，同系列的iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 機型則不在本方案的範圍內。

若有需要維修的服務，用戶可以選擇尋找 Apple 授權維修中心、 Apple Store 零售店預約時間維修。而蘋果也提醒，若用戶的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 有任何會影響此次維修的損壞情況，像是螢幕破裂，則須在接受本方案維修前先解決該問題，可能需要支付額外的維修費用。

iPhone iPhone12 Apple Store

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